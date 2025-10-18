Молодые таланты против киберугроз: при поддержке Azercell стартует «CyberCell Hackathon»

25 команд продемонстрируют свои навыки в области кибербезопасности и искусственного интеллекта

C 18 по 19 октября 2025 года при совместной организации ООО «Azercell Telecom» и Бакинского инженерного университета (BMU) состоится «CyberCell Hackathon» по кибербезопасности и искусственному интеллекту. Двухдневное соревнование направлено на развитие цифровых компетенций молодежи, применение теоретических знаний в реальных условиях и укрепление навыков командной работы.

Во время соревнования участники будут работать над сценариями «Red Team» (атака) и «Blue Team» (защита), выявлять уязвимости в области кибербезопасности, а также разрабатывать инновационные решения для обнаружения, реагирования и предотвращения кибератак. Наряду с этим команды представят решения с использованием инструментов искусственного интеллекта для обнаружения аномалий, анализа логов и прогнозирования угроз.

На «CyberCell Hackathon» поступило около 200 заявок. По итогам отбора право на участие в соревновании получили 25 команд из ведущих университетов страны, среди которых Азербайджанский государственный экономический университет, Университет ADA, Бакинская высшая школа нефти, Бакинский инженерный университет, Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, Французско-азербайджанский университет, Академия Государственного таможенного комитета, Азербайджанский университет кооперации, Университет Хазар и Азербайджанский технический университет.

Команда, набравшая наибольшее количество баллов, получит денежный приз в размере 4000 манатов, обладатели второго места получат 3000 манатов, а третьего места - 2000 манатов.

Azercell желает всем участникам «CyberCell Hackathon» успехов!