Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с президентом Губернаторства Государства-Городa Ватикан (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - 17 октября Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева встретилась с президентом Губернаторства Государства-Города Ватикан монахиней Раффаэллой Петрини.

Как сообщает Trend, на встрече президент Губернаторства Раффаэлла Петрини выразила глубокую и искреннюю благодарность Азербайджанскому государству за проекты, реализуемые Фондом Гейдара Алиева в Ватикане. Высоко оценив визиты Первого вице-президента Азербайджана в Святой Престол, монахиня Раффаэлла Петрини выразила Мехрибан Алиевой признательность за ценную поддержку, оказываемую развитию взаимопонимания, межрелигиозного диалога и культурных связей. Она отметила, что подобные инициативы служат установлению дружбы, взаимопонимания и добрых отношений между народами.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева выразила признательность губернаторству государства Ватикан за теплый прием и проявленное внимание. Пригласив монахиню Раффаэллу Петрини посетить Баку с официальным визитом, Мехрибан Алиева подчеркнула важность расширения сотрудничества между Азербайджаном и Ватиканом в новых направлениях. Раффаэлла Петрини с удовлетворением приняла приглашение, выразила намерение посетить Азербайджан в ближайшее время.

На встрече, прошедшей в атмосфере взаимного уважения, состоялся обмен мнениями о перспективах практического сотрудничества между Азербайджаном и губернаторством Ватикана в культурной, религиозной и гуманитарной сферах.