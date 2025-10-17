Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Самолет Uzbekistan Airways совершил вынужденную посадку в Бакинском аэропорту

Общество Материалы 17 октября 2025 19:14 (UTC +04:00)
Самолет Uzbekistan Airways совершил вынужденную посадку в Бакинском аэропорту
Фото: Международный аэропорт Гейдар Алиев

Фарид Зохрабов
БАКУ /Trend/ - Капитан воздушного судна авиакомпании Uzbekistan Airways, выполнявшего рейс по маршруту Стамбул–Ургенч, направил запрос на совершение вынужденной посадки в Международном аэропорту Гейдар Алиев из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров на борту.

Как сообщает Trend, об этом сообщила пресс-служба Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Самолёт типа Airbus A320 успешно приземлился в Бакинском аэропорту в 17:26 по местному времени.

Сразу после посадки была направлена бригада медицинской службы, которая оказала пассажиру первую медицинскую помощь.

Отметим, что Международный аэропорт Гейдар Алиев располагает возможностями для оперативного реагирования во всех чрезвычайных и неотложных ситуациях и реализует процедуры, соответствующие международным стандартам, с целью обеспечения безопасности пассажиров.

