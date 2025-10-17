Самолет Uzbekistan Airways совершил вынужденную посадку в Бакинском аэропорту

БАКУ /Trend/ - Капитан воздушного судна авиакомпании Uzbekistan Airways, выполнявшего рейс по маршруту Стамбул–Ургенч, направил запрос на совершение вынужденной посадки в Международном аэропорту Гейдар Алиев из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров на борту.

Как сообщает Trend, об этом сообщила пресс-служба Международного аэропорта Гейдар Алиев.



Самолёт типа Airbus A320 успешно приземлился в Бакинском аэропорту в 17:26 по местному времени.



Сразу после посадки была направлена бригада медицинской службы, которая оказала пассажиру первую медицинскую помощь.



Отметим, что Международный аэропорт Гейдар Алиев располагает возможностями для оперативного реагирования во всех чрезвычайных и неотложных ситуациях и реализует процедуры, соответствующие международным стандартам, с целью обеспечения безопасности пассажиров.

