Президент Ильхам Алиев: Отношения Казахстана с Азербайджаном - пример братства и доверия (Интервью)

БАКУ/Trend/ - В преддверии государственного визита в Казахстан Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал эксклюзивное интервью агентству Kazinform, в котором рассказал о высоком уровне политического диалога между двумя странами, стремительном развитии сотрудничества в транспортно-логистической и нефтегазовой сферах, а также о перспективах совместной работы в области «зелёной» энергетики и инициативах в рамках Организации тюркских государств.

Trend представляет интервью.

— Уважаемый господин Президент, в самом скором времени ожидается Ваш государственный визит в Республику Казахстан. Как бы Вы охарактеризовали уровень нынешних политических отношений между Азербайджаном и Казахстаном и каковы Ваши ожидания от предстоящего визита?

— Политические отношения между Азербайджаном и Казахстаном сегодня отличаются высокой степенью прочности и взаимного доверия. За прошедшие десятилетия, основываясь на исторических узах братства, дружбы и взаимоподдержки, на крепком фундаменте общей тюркской идентичности, схожих культурных традиций и духовных ценностей между нашими народами, мы выстроили отношения подлинно стратегического и союзнического партнерства.

Безусловно, важным фактором, способствующим укреплению двустороннего взаимодействия, является активный и конструктивный диалог, который ведется на высшим уровне и придает импульс всестороннему углублению межгосударственных связей на всех уровнях.

За последние три года это мой седьмой визит в братскую страну. Мне приятно наблюдать динамичное развитие и новые успехи при каждом визите в Казахстан. Эти достижения свидетельствуют о целеустремлённой и выверенной государственной политике, проводимой под руководством Президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. Особенно впечатляет успешная реализация реформ, направленных на модернизацию страны и диверсификацию экономики. Хотел бы поздравить весь братский народ Казахстана с достигнутыми результатами. За тот же период времени Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев шесть раз посетил Азербайджан. Все это свидетельствует о нашем обоюдном стремлении к развитию отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между нашими странами. Кроме того, регулярные контакты позволяют оперативно решать актуальные вопросы повестки дня и вырабатывать согласованные позиции по ключевым направлениям сотрудничества.

Пользуясь случаем, хотел бы еще раз выразить благодарность братскому Казахстану за строительство Центра детского творчества имени Курмангазы в освобожденном городе Физули. Этот центр стал важным культурным и образовательным учреждением, где сегодня обучаются около 100 детей.

За прошедшие годы мы разработали солидную договорно-правовую базу — около 170 документов, наладили механизмы плодотворного взаимодействия в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других сферах. Хотел бы особо отметить значимость Договора о стратегическом партнерстве и союзнических отношениях между Азербайджаном и Казахстаном, 20-летие подписания которого мы отметили в этом году. Этот документ заложил надежную основу для развития азербайджано-казахского взаимодействия в различных отраслях, и за прошедшие годы сотрудничество между нашими странами значительно расширилось по всем направлениям.

Также стоит отметить важность проведения Высшего межгосударственного совета, первое заседание которого состоялось в прошлом году во время государственного визита Президента Казахстана в Азербайджан. В ходе предстоящего второго заседания в Астане будут обсуждены дальнейшие перспективы взаимовыгодного сотрудничества и шаги по выводу азербайджано-казахстанских отношений на новый уровень.

Азербайджан и Казахстан эффективно взаимодействуют также и в многостороннем формате, в частности в рамках международных и региональных организаций, включая ООН, Организацию тюркских государств, Организацию исламского сотрудничества, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии и другие. Наши страны поддерживают друг друга на международной арене, разделяя общую позицию по многим вопросам.

— Как развивается торгово-экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Казахстаном в последние годы?

— Спектр торгово-экономического сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном очень широкий. Мы с удовлетворением констатируем устойчивый рост торгово-экономического взаимодействия. Обе страны последовательно реализуют совместные инициативы, расширяя взаимодействие в различных секторах экономики. Данный прогресс стал возможен благодаря целенаправленной государственной политике, активному диалогу между представителями бизнес-сообществ и общей приверженности развитию взаимовыгодных и партнерских отношений.

На сегодняшний день в стране зарегистрировано порядка 250 коммерческих структур с участием казахстанского капитала, что подтверждает высокий уровень доверия к инвестиционному климату и создает прочную основу для дальнейшего расширения экономического взаимодействия.

Положительная динамика отчетливо проявляется и в сфере взаимной торговли. Так, объем товарооборота между странами в 2024 году составил 470 млн долларов, а за период с января по август 2025 года достиг 547 млн долларов, что превышает показатели аналогичного периода предыдущего года более чем в три раза. Данный рост обусловлен эффективным использованием потенциала Среднего коридора и системной модернизацией транспортно-логистической инфраструктуры.

Наряду с этим, укрепляется инвестиционное сотрудничество между Азербайджаном и Казахстаном: объем азербайджанских вложений в экономику Казахстана достиг 225 млн долларов, тогда как казахстанские инвестиции в Азербайджан составили 136 млн долларов. Эти показатели свидетельствуют о взаимной заинтересованности сторон в долгосрочном партнерстве и устойчивом развитии.

— Как Вы оцениваете уровень сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном в транспортно-логистической и нефтегазовой сферах, а также в области «зеленой» энергетики? Какое значение имеет Средний коридор для обеих стран? Какие шаги предпринимаются для повышения эффективности перевозок через порты Актау и Алят?

— Транспортно-логистическое сотрудничество между Азербайджаном и Казахстаном является стратегически важным направлением, открывающим новые возможности для экономического роста и интеграции региональных рынков. Продолжающееся развитие инфраструктуры и расширение тарифных и логистических преимуществ создают благоприятные условия для увеличения объемов перевозок и дальнейшего укрепления двусторонних отношений.

Сегодня эта сфера взаимодействия демонстрирует значительный прогресс. Объем транзитных перевозок между Азербайджаном и Казахстаном в 2024 году достиг более 3,5 млн тонн, что на 20% превышает показатели предыдущего периода. Средний коридор играет ключевую роль в обеспечении устойчивого и эффективного сообщения между странами.

В 2022 году в городе Актау была подписана «Дорожная карта на 2022–2027 годы» по развитию и эксплуатации Среднего коридора, проходящего по территории Турции, Азербайджана и Казахстана. Документ предусматривает синхронное развитие транспортно-логистической инфраструктуры трех стран, оптимизацию операций, привлечение дополнительного грузопотока, внедрение единой тарифной политики, развитие сети логистических центров и решение других ключевых вопросов.

Одним из значимых проектов в области инфраструктуры является строительство подводных волоконно-оптических линий связи по дну Каспийского моря между Казахстаном и Азербайджаном. Договор на строительство подписан в марте 2025 года в Баку, завершение работ запланировано на конец 2026 года, что позволит усилить цифровую интеграцию.

В нефтегазовом секторе между SOCAR и «Национальной компанией «КазМунайГаз» подписано генеральное соглашение о транзите казахстанской нефти объемом 1,5 млн тонн в год по маршруту Актау — Джейхан. В 2024 году было подписано соглашение о поэтапном увеличении объёмов транзита и снижении тарифов.

Для повышения эффективности перевозок через порты Актау и Алят реализуются меры по модернизации инфраструктуры, обновлению подвижного состава и т. д., что позволит укрепить позиции Среднего коридора как ключевого транзитного пути между Европой и Азией.

В промышленной кооперации важным направлением является также партнерство в судостроительной отрасли.

Развитие «зеленой» энергетики занимает важную роль в двусторонней повестке дня. В 2024 году Азербайджан, Казахстан и Узбекистан подписали ряд стратегических соглашений и меморандумов, направленных на объединение энергетических систем и продвижение возобновляемых источников энергии. Эти инициативы отражают общую приверженность государств устойчивому развитию и переходу к экологически чистым технологиям.

— Как Вы оцениваете роль Организации тюркских государств в укреплении связей между Азербайджаном и Казахстаном?

— Организация тюркских государств (ОТГ) играет ключевую роль в укреплении братских связей между Азербайджаном и Казахстаном и служит действенной платформой для углубления политического диалога, расширения экономических связей и развития гуманитарного сотрудничества.

Основанная в 2009 году на древней азербайджанской земле - в Нахчыване, Организация тюркских государств внесла большой вклад в укрепление сотрудничества и усиление солидарности между тюркскими народами и странами. В прошлом году в Шуше прошел первый неформальный Саммит, а недавно в Габале состоялся 12-й Саммит Совета глав государств ОТГ. В ходе этих встреч на высшем уровне были плодотворно рассмотрены ключевые вопросы сотрудничества наших стран в рамках организации, подписаны декларации, способствующие укреплению Организации тюркских государств, тесного сплочения тюркского мира, наращиванию его политической, экономической и военной мощи, превращению в центр силы на глобальной арене.

В культурно-гуманитарной и образовательной сферах сотрудничество между нашими странами в рамках ОТГ носит системный и поступательный характер. Совместные инициативы охватывают широкий спектр направлений — от организации фестивалей, выставок, литературных вечеров и конференций до активного взаимодействия научных и образовательных учреждений.

В рамках ОТГ успешно функционирует Международная тюркская академия, которая играет важную роль в проведении исследований и укреплении научно-образовательных связей. Мы также тесно сотрудничаем в рамках ТЮРКСОЙ, Фонда тюркской культуры и наследия, Парламентской Ассамблеи тюркских государств — ТЮРКПА и других международных организаций, что еще раз свидетельствует о высоком уровне доверия между Азербайджаном и Казахстаном.

Отдельно хотелось бы подчеркнуть историческое значение Первого тюркологического съезда, состоявшегося в 1926 году в Баку. Это событие стало важной вехой в развитии тюркской науки, культуры и единства. В следующем году исполнится 100 лет со дня проведения этого знаменательного форума, и юбилей Первого тюркологического съезда планируется торжественно отметить в рамках ОТГ.

— Насколько тесно сотрудничают наши страны в культурно-гуманитарной сфере?

— Как я уже высказывался ранее, наши народы объединяют многовековая история, культура, религия и общие ценности. Развитие культурных связей играет важную роль в сближении наших народов и укреплении братских уз.

В 2023 году в Азербайджане состоялись Дни казахстанской культуры, а в 2024 году в Казахстане прошли Дни азербайджанской культуры. Такие мероприятия отражают динамичное развитие творческих связей между нашими народами и способствуют взаимному обогащению культурных традиций двух стран.

С удовлетворением хотел бы отметить издание на азербайджанском языке сборника повестей «Ночной выстрел» Кемеля Токаева, одного из самых выдающихся деятелей, внесших большой вклад в развитие казахской литературы.

Также в 2023 году в Баку состоялась международная конференция, посвященная 100-летию Кемеля Токаева и 115-летию Мир Джалала Пашаева.

— Проблема обмеления Каспийского моря становится все более актуальной. Как Азербайджан и Казахстан координируют свои действия по этому вопросу?

— Сегодня Каспийское море, к сожалению, сталкивается с рядом серьезных экологических вызовов. Одной из самых острых проблем становится обмеление — стремительное снижение уровня воды, которое несет в себе как экологическую, так и экономическую угрозу. На Шестом Каспийском саммите, состоявшемся в 2022 году, я поднял вопрос нарушения экологического баланса в Каспийском море. К сожалению, с тех пор ситуация лишь усугубилась. Уровень воды в Каспии стремительно снижается, и причины этого кроются не только в изменении климата.

В сложившейся ситуации всем прикаспийским странам крайне важно налаживать тесное сотрудничество, активно обмениваться научной информацией и вырабатывать согласованные меры для смягчения последствий.

Снижение уровня Каспийского моря и связанные с этим экологические изменения угрожают биоразнообразию и устойчивости экосистемы, что требует скоординированных мер по защите природы и восстановлению экологического баланса.

Кроме того, Азербайджан, Казахстан, а также другие прикаспийские страны могут и должны активно продвигать инициативы по охране Каспийского моря на региональных и международных площадках. В условиях нарастающих транснациональных экологических рисков Каспий перестает быть просто водоемом и превращается в символ нашей общей ответственности и необходимости объединенных действий.