Самолет, следовавший рейсом Варшава-Ташкент, совершил вынужденную посадку в Баку

БАКУ/ Trend/ - 17 октября командир воздушного судна Boeing 737, выполнявшего рейс Варшава–Ташкент авиакомпании LOT Polish Airlines, направил запрос на совершение вынужденной посадки в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Об этом Trend сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Причиной послужило ухудшение состояния здоровья одного из пассажиров на борту.

Посадка воздушного судна была успешно выполнена в 22:25 по местному времени.

Пассажиру незамедлительно была оказана необходимая первичная медицинская помощь медицинской службой.

Международный аэропорт Гейдар Алиев всегда действует в полном соответствии с международными стандартами воздушных перевозок, рассматривая оперативное реагирование, безопасность и человеческий фактор как основные приоритеты своей деятельности.