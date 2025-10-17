Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Самолет, следовавший рейсом Варшава-Ташкент, совершил вынужденную посадку в Баку

Азербайджан Материалы 17 октября 2025 23:45 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Международного аэропорта Гейдар Алиев

Инглаб Мамедов
БАКУ/ Trend/ - 17 октября командир воздушного судна Boeing 737, выполнявшего рейс Варшава–Ташкент авиакомпании LOT Polish Airlines, направил запрос на совершение вынужденной посадки в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Об этом Trend сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Причиной послужило ухудшение состояния здоровья одного из пассажиров на борту.

Посадка воздушного судна была успешно выполнена в 22:25 по местному времени.

Пассажиру незамедлительно была оказана необходимая первичная медицинская помощь медицинской службой.

Международный аэропорт Гейдар Алиев всегда действует в полном соответствии с международными стандартами воздушных перевозок, рассматривая оперативное реагирование, безопасность и человеческий фактор как основные приоритеты своей деятельности.

