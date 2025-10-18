БАКУ /Trend/ - За 6 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 сентября 2025 года) объем грузоперевозок через иранские аэропорты сократился на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 21 сентября 2024 года).

Как сообщает Trend, об этом свидетельствуют статистические данные компании "Iranian Airports Company".

Согласно статистике, за 6 месяцев через иранские аэропорты было перевезено около 164 тысяч тонн грузов.

Статистика показывает, что за аналогичный период прошлого года объем грузоперевозок через иранские аэропорты составил 200 тысяч тонн.

Месяц Текущий иранский год (21 марта 2025 г. – 20 марта 2026 г.) (тонн) Прошлый иранский год (20 марта 2024 г. – 20 марта 2025 г.) (тонн) Процентное изменение 1-й месяц (21 марта – 20 апреля) 40 068 30 566 31% 2-й месяц (21 апреля – 21 мая) 32 515 31 428 2% 3-й месяц (22 мая – 21 июня) 24 226 33 437 -27,5% 4-й месяц (22 июня – июль 22) 9 271 33 724 -73% 5-й месяц (23 июля – 22 августа) 23 953 29 830 -20% 6-й месяц (23 августа – 22 сентября) 33 850 35 096 -4% Всего 163 886 200 305 -18%

Согласно статистике, наибольший объем грузов был перевезен через аэропорт Мешхеда – 42,3 тыс. тонн, аэропорт Мехрабада – 41,7 тыс. тонн и аэропорт Шираза – 12,8 тыс. тонн.

Следует отметить, что в Иране действуют 57 гражданских аэропортов, 14 из которых – международные. Ежегодно через иранские аэропорты перевозится в среднем 30 миллионов пассажиров.