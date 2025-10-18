Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Объем грузоперевозок через иранские аэропорты сократился

Экономика Материалы 18 октября 2025 02:33 (UTC +04:00)

Эльнур Багышев
БАКУ /Trend/ - За 6 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 сентября 2025 года) объем грузоперевозок через иранские аэропорты сократился на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 21 сентября 2024 года).

Как сообщает Trend, об этом свидетельствуют статистические данные компании "Iranian Airports Company".

Согласно статистике, за 6 месяцев через иранские аэропорты было перевезено около 164 тысяч тонн грузов.

Статистика показывает, что за аналогичный период прошлого года объем грузоперевозок через иранские аэропорты составил 200 тысяч тонн.

Месяц

Текущий иранский год (21 марта 2025 г. – 20 марта 2026 г.) (тонн)

Прошлый иранский год (20 марта 2024 г. – 20 марта 2025 г.) (тонн)

Процентное изменение

1-й месяц (21 марта – 20 апреля)

40 068

30 566

31%

2-й месяц (21 апреля – 21 мая)

32 515

31 428

2%

3-й месяц (22 мая – 21 июня)

24 226

33 437

-27,5%

4-й месяц (22 июня – июль 22)

9 271

33 724

-73%

5-й месяц (23 июля – 22 августа)

23 953

29 830

-20%

6-й месяц (23 августа – 22 сентября)

33 850

35 096

-4%

Всего

163 886

200 305

-18%

Согласно статистике, наибольший объем грузов был перевезен через аэропорт Мешхеда – 42,3 тыс. тонн, аэропорт Мехрабада – 41,7 тыс. тонн и аэропорт Шираза – 12,8 тыс. тонн.

Следует отметить, что в Иране действуют 57 гражданских аэропортов, 14 из которых – международные. Ежегодно через иранские аэропорты перевозится в среднем 30 миллионов пассажиров.

