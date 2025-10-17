Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с государственным секретарём Ватикана (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - 17 октября Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева встретилась с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином.

Как сообщает Trend, отметив, что рада вновь видеть кардинала Пьетро Паролина, Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила католический мир с «Юбилейным годом».

Выразив признательность за участие государственного секретаря Ватикана в мероприятии COP29, состоявшемся в Азербайджане в ноябре прошлого года, Первый вице-президент высказала удовлетворение получившей размах в последние годы динамикой развития сотрудничества нашей страны со Святым Престолом.

Отметив, что Азербайджан является страной, соединяющей в себе ценности религиозной толерантности и мультикультурализма, Мехрибан Алиева подчеркнула, что это является как государственной политикой, так и образом жизни нашего общества. Первый вице-президент рассказала о работе, проводимой Фондом Гейдара Алиева в рамках сотрудничества со Святым Престолом, отметила наличие большого потенциала для дальнейшего развития двусторонних связей. Подчеркнув, что отношения с католической общиной в нашей стране находятся на высоком уровне, Первый вице-президент сказала: «Вопрос строительства в нашей стране второй католической церкви, поднятый государственным секретарем в Азербайджане в ноябре прошлого года, находит положительное решение. Президент Ильхам Алиев уже принял положительное решение по этому вопросу, и в ближайшее время в нашей столице начнется строительство второй католической церкви». Отметив, что кардинала Пьетро Паролина в Азербайджане знают как близкого друга нашей страны и народа, Мехрибан Алиева выразила ему признательность за динамичное и успешное развитие сотрудничества.

Пьетро Паролин подчеркнул, что для него честь вновь видеть Первого вице-президента Мехрибан Алиеву. Он выразил глубокую признательность Азербайджанскому государству, лично Президенту Ильхаму Алиеву за усилия по выводу отношений на нынешний уровень. Напомнив, что во время визита в Азербайджан в ноябре прошлого года для участия в СОР29 он был принят Президентом Ильхамом Алиевым, кардинал расценил это как проявление уважения к Святому Престолу. Говоря о проектах, успешно реализуемых при поддержке Фонда Гейдара Алиева, он высоко оценил это сотрудничество. Кардинал также коснулся образцовых отношений между действующей в Азербайджане католической общиной и государством, подчеркнув важность укрепления сотрудничества между нашими странами. «Строительство второй католической церкви в Баку – очень радостное событие, за которое мы благодарны Азербайджану. Это еще одно свидетельство заботы и уважения, проявляемых в Вашей стране ко всем религиям. В этом смысле Азербайджан служит примером для многих стран», - сказал он.

Кардинал отметил, что награждение Президентом Ильхамом Алиевым апостольского префекта Католической церкви, епископа Владимира Фекете орденом «Достлуг» является еще одним знаком уважения к Святому Престолу.

Государственный секретарь Пьетро Паролин поздравил нашу страну с подписанием Совместной декларации между Азербайджаном, Арменией и США в Вашингтоне 8 августа, парафированием мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Он заявил, что Ватикан однозначно поддерживает установление мира в регионе.

Поблагодарив кардинала Пьетро Паролина за поздравления, Первый вице-президент Мехрибан Алиева высоко оценила итоги Вашингтонского саммита, подчеркнула, что руководители Азербайджана и Армении сохраняют приверженность мирной повестке, выразила надежду на установление прочного мира в регионе.

