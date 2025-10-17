Завершился III Азербайджанский национальный форум по градостроительству

БАКУ /Trend/ - Сегодня завершил работу III Азербайджанский национальный форум по градостроительству (NUFA3), организованный Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики совместно с Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) под общей темой «К климатоустойчивым и здоровым городам: региональные партнёрства и инновационные решения».

Как сообщает Trend, в этом году Форум прошёл в двух городах — Ханкенди и Баку. В нём приняли участие около 1500 человек в онлайн и офлайн-форматах, в том числе более 200 делегатов из 65 стран. Среди участников — представители государственных структур, городов-побратимов, посольств и дипломатических миссий, академических институтов и международных организаций, частного сектора, гражданского общества и экспертного сообщества. Общее количество онлайн-просмотров составило около 1400.

В рамках форума было проведено 10 панельных сессий, посвящённых актуальным вопросам устойчивого градостроительства, адаптации к изменению климата, инклюзивного развития и восстановления городов. Участники обменялись передовым опытом в таких сферах, как жилищное обеспечение, финансовые и инновационные механизмы, территориальное планирование, цифровизация, сохранение культурного наследия и формирование здоровых городских сообществ.

Особое внимание было уделено модели постконфликтного восстановления в Азербайджане. Реализуемые в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах масштабные проекты по восстановлению и реконструкции направлены на создание безопасной, устойчивой и комфортной городской среды в соответствии с принципом «Building Back Better» («Восстанавливая лучше»).

Совместно с Национальным советом молодёжных организаций Азербайджана (NAYORA) состоялась встреча под темой «Единство молодёжи ради будущих городов», где молодые участники обменялись идеями о будущем устойчивых городов, инновационных подходах и активной роли молодёжи в этих процессах.

Отдельная сессия была посвящена жилищной тематике. Этот вопрос напрямую перекликается с концепцией предстоящего 13-го Всемирного форума по градостроительству (WUF13), который пройдёт в Баку в 2026 году под девизом «Жильё для всех: безопасные и устойчивые города и поселения».

Выступая на церемонии закрытия, председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, национальный координатор по WUF13 Анар Гулиев отметил, что NUFA3 стал важным этапом в укреплении национального, регионального и глобального диалога о будущем городов, открыв новую страницу в международном сотрудничестве на пути к Всемирному форуму по градостроительству в Баку.

В завершение своей речи Анар Гулиев обратился к участникам с символическим посланием, отражающим дух и миссию Форума: «Мы можем вместе построить такое будущее, где каждый город будет устойчив к климатическим вызовам, каждое сообщество — здоровым, а каждый человек — неотъемлемой частью истории своего города».

