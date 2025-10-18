Назван объем средств, направленных на строительство нового нефтепровода в Иране

БАКУ /Trend/ - 150 миллионов евро будет потрачено на строительство трубопровода для транспортировки нефтепродуктов из района Хаджиабад провинции Хормузган на юге Ирана в район Шираз провинции Фарс.

Как сообщает Trend, в связи с этим 15 октября было подписано соглашение между исполнительным директором Иранской нефтяной инжиниринговой компании Мохаммедом Мешкинфамом и руководителем строительного штаба "Хатамуль-Анбия" Абдурезой Абедом.

Согласно соглашению, трубопровод протяженностью около 400 км будет проложен от насосной станции Мехраран до терминала за пределами Ширазского НПЗ в провинции Фарс.

По 14-дюймовому трубопроводу можно будет транспортировать 73 000 баррелей (около 12 миллионов литров) нефтепродуктов в сутки. На этом трубопроводе будут построены две насосные станции. Одновременно с этим в Ширазе будет построен терминал, а в Фасе - склад вместимостью 80 миллионов литров.

Основные цели строительства этого трубопровода - его использование в качестве альтернативы перевозке нефтепродуктов автотранспортом, увеличение объемов перевозок нефтепродуктов за счет трубопроводной транспортировки и, таким образом, снижение загруженности автомагистралей. Сообщается, что новый трубопровод, получивший название "Парс", поможет снизить расход топлива, эксплуатационные расходы и загрязнение окружающей среды.