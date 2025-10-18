Хроника 44-дневной Отечественной войны: 18 октября 2020 г.

БАКУ /Trend/ - 27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию армянских вооруженных сил вдоль линии фронта азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию, получившую впоследствии название "Железный кулак". 44-дневная Отечественная война привела к прекращению почти 30-летней оккупации и восстановлению территориальной целостности Азербайджана.
Trend представляет хронику Отечественной войны Азербайджана за 18 октября 2020 года:
- На официальной странице в соцсети X Президента Азербайджана Ильхама Алиева была размещена публикация о том, что ВС Азербайджана подняли азербайджанский флаг над древним Худаферинским мостом.
- Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась публикацией на своей официальной странице в Instagram в связи с освобождением Физули от оккупации.
- Несмотря на объявление нового режима прекращения огня в гуманитарных целях, вооруженные силы Армении в очередной раз грубо нарушили соглашение.
- Министерство обороны Азербайджана опубликовало список уничтоженной вражеской техники, сообщило о захвате вражеской воинской части.
- Подразделениями ПВО Азербайджана был сбит очередной штурмовик Су-25 вооруженных сил Армении.
- Армянские ВС предприняли попытки атаки в направлении Агдере, Физули, Гадрута и Джебраила.
- Азербайджанский солдат захватил позиции армянского спецназа. Был уничтожен еще один тактический БПЛА Армении.
- Минобороны Азербайджана сообщило о захвате военной техники и боеприпасов ВС Армении.
- В центре освобожденного от оккупации города Физули был поднят азербайджанский флаг.