Первый вице-президент Мехрибан Алиева и члены ее семьи приняли участие в церемонии посадки деревьев в садах Ватикана (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - 17 октября Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева и члены ее семьи вместе с президентом Губернаторства Государства-Города Ватикан монахиней Раффаэллой Петрини приняли участие в церемонии посадки деревьев в садах Ватикана.

Как сообщает Trend, подаренное Святому Престолу азербайджанской стороной гранатовое дерево, привезенное из нашей страны, считается у нас символом источника жизни, целостности семьи, изобилия и плодородия. Было отмечено, что гранат, обладающий множеством полезных свойств, широко представлен в различных аспектах нашей культуры.

Гранатовое дерево, посаженное в Ватиканских садах, имеющих большое значение с исторической, архитектурной и религиозной точек зрения, будет олицетворять дружбу и сотрудничество между Азербайджаном и Святым Престолом.

Выразив глубокую признательность Мехрибан ханым Алиевой за этот ценный подарок азербайджанской стороны, президент Губернаторства Государства-Города Ватикан монахиня Раффаэлла Петрини подчеркнула, что он станет важным символом развивающихся по восходящей линии дружбы и сотрудничества между нашими государствами.