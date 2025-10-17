Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Азербайджан Материалы 17 октября 2025 22:06 (UTC +04:00)
Успешно завершились совместные поисково-спасательные учения AZIREX-2025 (ФОТО)
Фото: Министерство обороны Азербайджана

Инглаб Мамедов
БАКУ/ Trend/ - Успешно завершились совместные поисково-спасательные учения AZIREX-2025, проходившие с участием Военно-морских сил Азербайджана и Ирана.

Как сообщили Trend в пресс-службе Министерства обороны, в ходе учений военнослужащие точно выполнили все поставленные задачи.

В соответствии с планом, во время действий, выполнявшихся поэтапно и во взаимодействии, участники продемонстрировали высокий уровень боевой выучки.

Руководство учений высоко оценило профессионализм и уровень подготовки личного состава.

В заключение состоялась церемония взаимного вручения подарков, были награждены отличившиеся военнослужащие.

