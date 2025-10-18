Хроника Победы (18.10.2020): Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с освобождением Физули от оккупации (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию армянских вооруженных сил вдоль линии фронта азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию, получившую впоследствии название "Железный кулак". 44-дневная Отечественная война привела к прекращению почти 30-летней оккупации и восстановлению территориальной целостности Азербайджана.

18 октября 2020 года Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась публикацией на своей официальной странице в Instagram в связи с освобождением Физули от оккупации:

"Очередная победа азербайджанской армии! Освобождены от оккупации город Физули и ряд сел в Физулинском районе. Столько лет многие наши сограждане жили с тоской по Родине! Cтолько наших соотечественников мечтали хоть раз вновь увидеть родные края! Сегодня наша армия, освобождая исконно азербайджанские земли, претворяет в жизнь мечты миллионов азербайджанцев. Это торжество справедливости! Потому что это наши родные земли, земли наших предков. Молюсь за жизнь и здоровье каждого азербайджанского солдата и офицера. Пусть Всевышний бережет нашу армию, наш народ, нашу Родину и Президента! Карабах - это Азербайджан!"