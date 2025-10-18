Президент Ильхам Алиев: Транспортно-логистическое сотрудничество между Азербайджаном и Казахстаном является стратегически важным направлением

БАКУ/Trend/ - Транспортно-логистическое сотрудничество между Азербайджаном и Казахстаном является стратегически важным направлением, открывающим новые возможности для экономического роста и интеграции региональных рынков.

Как сообщает в субботу Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в эксклюзивном интервью агентству Kazinform в преддверии государственного визита в Казахстан.

«Продолжающееся развитие инфраструктуры и расширение тарифных и логистических преимуществ создают благоприятные условия для увеличения объемов перевозок и дальнейшего укрепления двусторонних отношений.

Сегодня эта сфера взаимодействия демонстрирует значительный прогресс. Объем транзитных перевозок между Азербайджаном и Казахстаном в 2024 году достиг более 3,5 млн тонн, что на 20% превышает показатели предыдущего периода. Средний коридор играет ключевую роль в обеспечении устойчивого и эффективного сообщения между странами», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства напомнил, что в 2022 году в городе Актау была подписана «Дорожная карта на 2022–2027 годы» по развитию и эксплуатации Среднего коридора, проходящего по территории Турции, Азербайджана и Казахстана.

«Документ предусматривает синхронное развитие транспортно-логистической инфраструктуры трех стран, оптимизацию операций, привлечение дополнительного грузопотока, внедрение единой тарифной политики, развитие сети логистических центров и решение других ключевых вопросов.

Одним из значимых проектов в области инфраструктуры является строительство подводных волоконно-оптических линий связи по дну Каспийского моря между Казахстаном и Азербайджаном. Договор на строительство подписан в марте 2025 года в Баку, завершение работ запланировано на конец 2026 года, что позволит усилить цифровую интеграцию», - сказал Президент Ильхам Алиев.