Fitch Ratings о ключевых шагах по развитию исламского банкинга в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - Прозрачная регуляторная база, развитие местных кадров и повышение осведомленности общественности являются важными условиями для построения устойчивой экосистемы исламского банкинга в Азербайджане.

Об этом, отвечая на вопрос Trend во время Симпозиума по исламским финансам, заявил руководитель направления по рейтингам банков Ближнего Востока и исламскому банкингу в Fitch Ratings Редмонд Рамсдейл.

«Речь идет о разумной регуляторной базе. Это ключевой фундамент для построения чего-либо. Важно развивать местные кадры, но это все должно сопровождаться сильной системой регулирования. Такие инструменты, как управление ликвидностью, также важны для поддержки роста. Кроме того, необходимо повышать осведомленность общественности, потому что для роста этому нужна поддержка», - отметил Рамсдейл.

Отметим, что в Азербайджане планируется запуск продуктов исламского банкинга в 2026 году. В рамках специального регулирующего режима, установленного Центральным банком, процесс вывода первых продуктов на рынок уже начался, параллельно продолжаются работы по совершенствованию нормативно-правовой базы.

В настоящее время при поддержке Исламского банка развития Центральный банк реализует проект технической помощи по созданию правовой базы для сукук — исламского финансового инструмента.

Кроме того, Центральный банк Азербайджана определил международное сотрудничество при развитии исламских финансов в качестве приоритетного направления.

Помимо формирования регуляторной и институциональной базы для внедрения и развития исламских финансов, одним из основных приоритетов считается создание квалифицированного кадрового потенциала с необходимыми знаниями и компетенциями в этой области. В этой связи Азербайджан изучает передовой опыт таких стран, как Турция, Пакистан и Малайзия. Кроме того, в рамках сотрудничества с Исламским банком развития страна регулярно участвует в программах обмена опытом, передачи знаний и подготовки кадров, с планами продолжать эти инициативы и на последующих этапах.