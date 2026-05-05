Стал известен объем операций по платежным картам Visa в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - По данным на конец марта, количество транзакций по платежным картам Visa в Азербайджане, выпущенным финансовыми учреждениями-резидентами (а также платежными картами статистической единицы), составило 167,896 миллиона единиц, а объем операций - 8,696 миллиарда манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество транзакций увеличилось на 72,485 миллиона, или на 76%, а объем операций - на 3,163 миллиарда манатов, или на 57%.

В то же время количество транзакций по картам Visa, выпущенным нерезидентными финансовыми организациями, составило 625,8 тысячу, а объем - 54 миллиона манатов.

Отметим, что по состоянию на конец марта количество платежных карт, находящихся в обращении в системах банков и ООО "Азерпочт", увеличилось по сравнению с предыдущим месяцем на 62 тысячу единиц и составило 22 миллиона 409 тысяч карт.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 10%.