Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ/Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста выросла по сравнению с предыдущим показателем на 4,59 доллара США, или 3,8% и составила 125,03 доллара США.
Об этом Trend сообщает со ссылкой на источник на нефтяном рынке.
Отмечается, что цена азербайджанской нефти Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан выросла на 4,99 доллара США или 4,3%, и составила 119,88 доллара США за баррель.
Цена нефти марки URALS повысилась на 5,43 доллара США или 6,1% по сравнению с предыдущим показателем и составила 94,81 доллара США за баррель.
Цена нефти Dated Brent, добываемой в Северном море, выросла на 7,29 доллара США или 5,9% по сравнению с предыдущим показателем и составила 131,97 доллара США за баррель.
В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена барреля нефти заложена на уровне 65 долларов США.