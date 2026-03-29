Азербайджан назвал объём поставок нефти в Хорватию за январь-февраль

БАКУ /Trend/ - В январе-феврале 2026 года из Азербайджана в Хорватию было экспортировано 86,2 тысячи тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 40,8 миллиона долларов США.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года показатель в стоимостном выражении снизился на 147,4 миллиона долларов США, или на 78,3%, а в объемном выражении снизился на 252,8 тысячи тонн, или на 74,6%.

Так, в январе-феврале прошлого года из Азербайджана в Хорватию было экспортировано 339 тысяч тонн нефти и нефтепродуктов на сумму 188,2 миллиона долларов США.

Отметим, что в январе-феврале этого года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 6,264 миллиарда долларов США. Эта цифра на 2,64 миллиарда долларов или 29,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из общего объема внешней торговли 3,665 миллиарда долларов составил экспорт, а 2,599 миллиарда долларов - импорт. За последний год экспорт сократился на 1,102 миллиарда долларов или на 23%, а импорт - на 1,539 миллиона долларов или на 37,2%.

В итоге образовалось положительное сальдо в 933,6 миллиона долларов, что на 52,4 миллиона долларов или на 5,3% меньше по сравнению с прошлым годом.