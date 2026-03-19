Экспорт нефти из Азербайджана в Румынию снизился за январь-февраль

БАКУ/Trend/ - В январе-феврале из Азербайджана в Румынию было экспортировано 286,3 тысячи тонн сырой нефти и нефтепродуктов из битуминозных пород на сумму 140,7 миллиона долларов США.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, показатель в денежном выражении уменьшился на 23,3 миллиона долларов (14,2%), а в объёмном выражении снизился на более чем 200 тонн (0,1%).

В январе-феврале прошлого года из Азербайджана в Румынию было экспортировано 286,5 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов из битуминозных пород на сумму приблизительно 164 миллиона долларов.

За отчетный период Румыния заняла второе место среди стран, импортирующих азербайджанскую нефть.

Отметим, что в январе-феврале этого года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 6,264 миллиарда долларов США. Эта цифра на 2,64 миллиарда долларов или 29,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из общего объема внешней торговли 3,665 миллиарда долларов составил экспорт, а 2,599 миллиарда долларов - импорт. За последний год экспорт сократился на 1,102 миллиарда долларов или на 23%, а импорт - на 1,539 миллиона долларов или на 37,2%.

В итоге внешняя торговля завершилась с положительным сальдо в 933,6 миллиона долларов, что на 52,4 миллиона долларов или на 5,3% меньше по сравнению с прошлым годом.