Обсуждено сотрудничество в области ИИ между Азербайджаном и Великобританией

БАКУ /Trend/ - Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Великобританией в направлении искусственного интеллекта, кибербезопасности и технологий.

Как сообщает Trend, об этом на своей странице в «X» написал министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев.

«В Лондоне состоялась встреча с лордом Джоном Олдердейсом, торговым представителем Великобритании в Азербайджане, членом Палаты лордов. В ходе встречи мы обсудили перспективы сотрудничества в направлении искусственного интеллекта, кибербезопасности и технологий в рамках Соглашения о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Великобританией. В то же время мы обменялись мнениями о расширении физических и цифровых связей, инвестиционных возможностях в центрах обработки данных на основе искусственного интеллекта, конкурентоспособных энергетических ресурсах, развитии транспортной инфраструктуры и реализации совместных программ подготовки кадров с британскими университетами», - отмечается в публикации.