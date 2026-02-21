Утвержден План мероприятий по рациональному использованию водных ресурсов в Нахчыванской АР на 2026-2030 годы

БАКУ/Trend/ - Утвержден "План мероприятий по обеспечению рационального использования водных ресурсов в Нахчыванской Автономной Республике на 2026-2030 годы".

Как сообщает Trend, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

"Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях обеспечения рационального использования водных ресурсов в Нахчыванской Автономной Республике, совершенствования инфраструктуры в этой области, дальнейшего улучшения снабжения питьевой и оросительной водой постановляю:

1. Утвердить «План мероприятий по обеспечению рационального использования водных ресурсов в Нахчыванской Автономной Республике на 2026-2030 годы» (далее – План мероприятий).

2. Комиссии, созданной Распоряжением Президента Азербайджанской Республики «О мерах по обеспечению рационального использования водных ресурсов» от 15 апреля 2020 года номер 1986:

2.1. в месячный срок определить на основании предложений полномочного представительства Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике перечень проектов, подлежащих реализации в рамках мер, предусмотренных в части 1 Плана мероприятий;

2.2. решить вопросы координации мер, предусмотренных в Плане мероприятий.

3. Кабинету Министров Азербайджанской Республики и полномоченному представительству Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

4. Государственному агентству водных ресурсов Азербайджана раз год информировать Президента Азербайджанской Республики о ходе реализации мер, предусмотренных в Плане мероприятий.

5. Министерству финансов Азербайджанской Республики, Министерству экономики Азербайджанской Республики и Кабинету Министров Нахчыванской Автономной Республики по касательству принять необходимые меры по финансированию в текущем и последующих годах мер, предусмотренных в Плане мероприятий", - говорится в документе.