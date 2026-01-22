SOCAR получила долю в одном из крупнейших месторождений в Западной Африке (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) подписала соглашение с итальянской компанией Eni S.p.A. о приобретении 10-процентной доли участия в проекте разработки нефтегазового месторождения "Baleine", расположенного в Кот-д’Ивуаре, сообщает в четверг Trend со ссылкой на SOCAR.

Соглашение подписано президентом SOCAR Ровшаном Наджафом и генеральным директором Eni S.p.A. Клаудио Дескальци на полях ежегодного заседания Всемирного экономического форума в Давосе.

"Эта сделка знаменует выход SOCAR на обширные нефтегазовые ресурсы Африки и соответствует стратегии глобального расширения компании. Кроме того, сделка является частью более широкого стратегического сотрудничества между SOCAR и Eni S.p.A. в различных сегментах энергетической отрасли. Реализация данного соглашения и завершение сделки возможно после получения необходимых разрешений соответствующих регулирующих органов, а также выполнения других стандартных условий и требований", - говорится в заявлении SOCAR.

Отметим, что месторождение "Baleine" считается одним из крупнейших нефтегазовых открытий, сделанных в Западной Африке за последние годы. Крупное морское нефтегазовое месторождение было открыто в 2021 году, а добыча на нем началась в 2023 году.

В настоящее время в рамках первой и второй фаз разработки месторождение "Baleine" обеспечивает добычу более 62 тыс. баррелей нефти и свыше 75 млн кубических футов газа (примерно 2,1 млн кубометров) в сутки. С запуском третьей фазы ожидается рост добычи до 150 тыс. баррелей нефти и 200 млн кубических футов газа (около 5,7 млн кубометров) в сутки.

Месторождение "Baleine" является первым в Африке морским нефтегазовым проектом с нулевым уровнем выбросов.