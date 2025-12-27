Азербайджан удвоил объем экспорта нефти в Нидерланды

БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре этого года из Азербайджана в Нидерланды было экспортировано сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 182,9 миллиона долларов США и в объёме 360,7 тысячи тонн.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года показатель в стоимостном выражении вырос на 76,1 миллиона долларов США или в 1,7 раза и по объему - на 191,7 тысячи тонн или в 2,1 раза.

За первые 11 месяцев прошлого года из Азербайджана в Нидерланды было экспортировано 169 тысяч тонн нефти и нефтепродуктов на сумму 106,8 миллиона долларов США.

Отметим, что в январе-ноябре текущего года из Азербайджана в 21 страну мира было экспортировано 22,1 миллиона ​​тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 11,5 миллиарда долларов США.

Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года это на 1,8 миллиарда долларов США или на 13,5% меньше в стоимостном выражении, при этом в натуральном выражении показатель увеличился на 576 тысяч тонн или на 2,7%.