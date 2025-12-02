Новая энергетическая архитектура: роль Нахчывана в «зеленом будущем» Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В энергетической стратегии Азербайджана «зелёная трансформация» уже не является отдельным направлением, а стала одним из основных столпов национального развития. Общая мощность генерации электроэнергии в стране в настоящее время составляет 9732,5 МВт, из которых 1829,6 МВт или около 19% приходится на возобновляемые источники энергии. Эти показатели наглядно отражают не только текущую ситуацию, но и поставленные амбициозные цели. Азербайджан планирует увеличить общую генерирующую мощность солнечных, ветровых и гидроэлектростанций до 6000 МВт к 2030 году, а долю возобновляемых источников энергии в установленной мощности – до 38%. С этой целью планируется реализация новых проектов на суше и море общей мощностью в сотни мегаватт, что, наряду с обеспечением энергетической безопасности, будет означать формирование нового промышленного сектора.

Нахчыванская Автономная Республика имеет особое стратегическое значение в реализации этих общенациональных целей в области «зелёной энергетики». Высокий уровень солнечного излучения, благоприятные климатические условия превратили Нахчыван в природную лабораторию возобновляемой энергии. Использование солнечного и гидроэнергетического потенциала Нахчывана не только укрепляет региональную энергетическую независимость, но и становится одним из важных столпов реализации стратегии Азербайджана в области «зелёной энергетики» до 2030 года.

Сегодня доля возобновляемой энергии в Нахчыване составляет 44 процента в установленной мощности и 48 процентов в производстве, что значительно превышает средний уровень по республике. Солнечная электростанция мощностью 50 МВт, которую планируется ввести в эксплуатацию в ближайшие годы, а также гидроэлектростанции Тиви и Ордубад дают основания говорить о том, что эта доля будет еще больше. Таким образом, фактически Нахчыван формируется как "зеленая энергетическая зона" Азербайджана. Этот процесс - результат целенаправленной государственной политики. Определение 12 приоритетных направлений на 2026–2030 годы в рамках Концепции «Зелёная энергетическая зона» свидетельствует о применении институционализированного подхода к развитию энергетики Нахчывана. Цель - не только производство энергии, но и превращение этой отрасли в локомотив экономического развития.

Институциональный поворот в управлении энергией

Главной правовой основой этого процесса стал указ главы государства от 23 ноября 2024 года. Согласно указу, передача производственных и передающих функций Нахчыванской государственной энергетической службы ОАО «Азерэнержи» полностью интегрировала энергетический сектор автономной республики в единую энергосистему страны.

В рамках ООО «Нахчыванэнержи», созданного на балансе «Азерэнержи», была организована новая структура, более 400 специалистов были обеспечены рабочими местами, а также усилен человеческий капитал в энергетическом секторе.

Инфраструктура: переход от старого к новому

Проблемы в энергосистеме Нахчывана были связаны в основном с износом передающей сети. Сегодня ситуация полностью меняется. Реконструкция подстанций «Нахчыван», «Бабек», «Чешмебасар» мощностью 110 кВ, а также строительство первой в стране подстанции закрытого типа значительно повышают энергобезопасность и гибкость управления. Подстанция «Ени Джульфа» находится в стадии подготовки к эксплуатации. Этот процесс параллельно сопровождается цифровизацией. Строительство Регионального центра SCADA позволит осуществлять управление энергосистемой Нахчывана в режиме реального времени и централизованном порядке. Это уже не классическая энергетическая модель, а интеллектуальная энергосистема.

На пути к региональному энергетическому хабу

Стратегия «зелёной энергетики» Нахчывана не ограничивается только внутренними поставками. Выход региона на европейские энергетические рынки через Турцию стал реальным, технически обоснованным проектом. В этом отношении стратегически важным является план строительства линий «Джебраил-Нахчыван» (330 кВ) и «Нахчыван-Турция» (400 кВ), а также преобразовательной подстанции.

Эта инфраструктура может заложить основу для нового этапа транснациональной транспортировки «зелёной энергии» в регионе. Другими словами, Нахчыван превращается из производителя в экспортера.

Сегодня в Нахчыване действуют 5 гидроэлектростанций, 3 солнечные, 1 ветровая и 1 гибридная электростанции, которые уже вырабатывают около 50% электроэнергии за счёт «зеленой энергии».

Таким образом, реализуемые в Нахчыване проекты «зеленой энергетики» - это уже неотъемлемая часть долгосрочного государственного видения. Цель здесь - не просто увеличить производство энергии, а адаптировать энергетическую безопасность к принципам устойчивого развития, вывести экономику на новый уровень.

