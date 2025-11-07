В проект месторождения «Карабах» не потребуется крупных инфраструктурных инвестиций - bp

БАКУ/Trend/ - В проект нефтяного месторождения «Карабах» в Азербайджане не потребуется крупных инфраструктурных инвестиций.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала руководитель пресс-службы компании BP-Azerbaijan Тамам Баятлы в ходе онлайн-встречи, организованной компанией bp для обсуждения проекта документа Оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по программе сейсмических исследований в рамках проекта «Карабах».

Компания bp является оператором в рамках Соглашения о сервисных рисках по разработке месторождения «Карабах».

«В отличие от масштабных инфраструктурных инвестиций, осуществлённых при разработке «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ) и «Шах Дениз», здесь не потребуется значительных дополнительных затрат, поскольку будет использоваться уже существующая подводная инфраструктура. Инвестиции будут направлены только на работы по подключению и интеграции», - сказала она.

Баятлы отметила, что добытую нефть можно будет транспортировать по существующей подводной инфраструктуре до Сангачалского терминала, а оттуда направлять в нефтепровод Баку–Тбилиси–Джейхан (БТД).

«Этот проект имеет большое значение для нас и является весьма выгодным для Азербайджана», - добавила она.

Отметим, что контрактная площадь месторождения «Карабах» расположена в 120 километрах к востоку от Баку, на глубине 150–200 метров, в непосредственной близости от контрактных площадей «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ) и «Ашрафи-Дан Улдузу-Айпара» (ADUA).

В 2018 году было подписано Соглашение о сервисных рисках (Risk Service Agreement, RSA) на разработку месторождения «Карабах». В мае 2025 года компания bp приобрела 35-процентную долю участия в рамках данного соглашения и стала оператором проекта. Аффилированная структура SOCAR сохраняет 65-процентную долю участия в RSA.

Согласно данным министерства энергетики Азербайджана, первоначально оцененные геологические запасы месторождения превышают 60 миллионов тонн нефти.