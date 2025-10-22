Энергетическое партнерство Азербайджана и Грузии выходит на новый уровень - Али Асадов

БАКУ/Trend/ - Сегодня мы выводим наше успешное сотрудничество в нефтегазовой сфере на новый уровень, развивая его также в направлении "зеленой" энергетики.

Как сообщает Trend, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов в своем выступлении на V Тбилисском форуме «Шелковый путь».

Он отметил, что Азербайджан и Грузия также являются надежными партнерами в развитии возобновляемых источников энергии и в рамках инициативы «Зеленый энергетический коридор Каспий — Черное море — Европа».

«Это показатель нашего общего видения будущего и приверженности принципам устойчивого развития.

Несомненно, многостороннее сотрудничество служит укреплению стабильности, взаимного доверия и долгосрочного партнерства в регионе.

Уверены, что в результате наших совместных усилий в ближайшие годы будут реализованы новые инициативы в сфере транспорта, логистики и транзита, а геоэкономическое значение региона еще больше возрастет.

Азербайджан и впредь будет прилагать все усилия для полной реализации транзитного и энергетического потенциала региона, создания устойчивых логистических цепочек и «зеленых» энергетических коридоров. Мы готовы к открытому и взаимовыгодному сотрудничеству со всеми партнерами в этом направлении», – подчеркнул Али Асадов.

