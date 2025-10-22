Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Политика Материалы 22 октября 2025 12:02 (UTC +04:00)
ЕС приветствует решение Азербайджана снять ограничения на транзит для Армении

Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
БАКУ /Trend/ - Европейский союз выразил решительную поддержку последним событиям в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией.

Как передает в среду Trend, об этом заявила специальный представитель ЕС на Южном Кавказе Магдалена Гроно.

«Очень воодушевлена серией последних позитивных шагов в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией, включая объявление Азербайджана о снятии ограничений на транзит товаров для Армении через Азербайджан», - написала Гроно на своей странице в соцсети X.

Она подчеркнула готовность ЕС поддерживать такие инициативы. «ЕС тепло приветствует эти практические шаги и готов поддерживать все подобные инициативы, а также дополнительные меры по укреплению доверия», - отметила Гроно.

Специальный представитель ЕС также отметила планы по восстановлению региональной инфраструктуры. «Мы также приветствуем объявленную подготовку к очередной встрече между Арменией и Турцией, посвященной восстановлению и перезапуску железной дороги Гюмри-Карс», - добавила она.

Отметим, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым 21 октября, в частности, сказал, что Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации.

«Также должен сказать, что Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации, и первым таким транзитным грузом явился груз казахстанского зерна в Армению. Думаю, что это также является хорошим показателем того, что мир между Азербайджаном и Арменией уже не только на бумаге, но и на практике», - заявил глава государства.

