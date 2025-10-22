ЦБА обнародовал валютные резервы Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Стратегические валютные резервы Азербайджана с начала года увеличились на 14,7%, достигнув 81,5 млрд долларов США.

Как сообщает Trend, об этом заявил сегодня председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов на пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора.

Он подчеркнул, что резервы Центробанка сформированы на уровне 11,3 млрд долларов США.

«Если посмотреть на статистику платежного баланса, то валютные резервы нашей страны способны покрыть 37% импорта товаров и услуг. На валютном рынке, как на наличном, так и безналичном, предложение превышало спрос», — отметил председатель.

