Азербайджан и страны Балтии имеют реальный потенциал для сотрудничества в «зелёной» энергетике

БАКУ/Trend/ - Сегодняшнее событие станет новым этапом в укреплении экономического партнёрства между Азербайджаном и деловыми кругами Латвии, Эстонии и Финляндии.

Как сообщает Trend, об этом заявил генеральный секретарь Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики Зия Гаджилы на конференции в рамках B2B-встреч предпринимателей Азербайджана, Латвии, Эстонии и Финляндии.

По его словам, Балтийские и северные страны известны во всём мире своими инновационными экономиками, устойчивыми промышленными моделями и передовыми цифровыми решениями.

Генсек также отметил, что Азербайджан, в свою очередь, является экономическим центром Южного Кавказа, региональным лидером в области энергетики, транспорта, логистики и современной сельскохозяйственной индустрии, предлагая новые возможности для сотрудничества.

Он отметил, что нынешняя встреча следует за очень значимым шагом - Национальная конфедерация предпринимателей подписали Меморандум о взаимопонимании с объединениями предпринимателей и промышленными организациями трёх стран.

Эти соглашения, подчеркнул Гаджилы, не просто символичны, а представляют собой практическую «дорожную карту» долгосрочного и институционального сотрудничества между деловыми сообществами.

По его словам, реальный потенциал для совместной работы существует в таких ключевых направлениях, как "зелёная" энергетика и возобновляемые технологии, цифровая экономика и инновационные экосистемы, включая сотрудничество в сфере стартапов, а также сельское хозяйство и пищевая промышленность.

Он добавил, что за последние десять лет правительство Азербайджана утвердило различные стратегии и планы действий, направленные на развитие аграрного сектора, и сегодня Министерство сельского хозяйства, Министерство экономики и другие госструктуры активно поддерживают инвесторов.

Кроме того, по его словам, Азербайджан создаёт благоприятные условия для экспорта сельхозпродукции благодаря налоговым и таможенным льготам, а также беспошлинному режиму в торговле со странами СНГ и исламскими государствами.

Зия Гаджилы также подчеркнул важность сотрудничества в сфере транспорта и логистики, в частности в рамках северного и среднего транспортных коридоров.

По его словам, Азербайджан уже инвестировал в строительство новых автомагистралей, железных дорог, авиамаршрутов, а также в создание свободной экономической зоны и нового порта в 60 км от Баку.

«Сегодняшние B2B-встречи, по сути, являются первым практическим шагом к превращению подписанного вчера меморандума в реальные деловые партнёрства. Мы создаём среду, где предприниматели узнают друг друга, доверяют и сотрудничают напрямую, потому что самая эффективная форма народной дипломатии — это взаимодействие B2B», — отметил он.