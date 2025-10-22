Азербайджан, Грузия и Казахстан введут единый долгосрочный тариф на перевозки по Среднему коридору

БАКУ/Trend/ - Азербайджан и Грузия уделяют особое внимание совершенствованию не только физической инфраструктуры, но и административно-правовых механизмов.

Как сообщает Trend, об этом заявил премьер-министр Али Асадов в ходе своего выступления на V Тбилисском форуме «Шёлковый путь».

«В тесном сотрудничестве с международными партнёрами мы предпринимаем важные шаги по формированию единой тарифной политики, упрощению таможенных и пограничных процедур, а также развитию мультимодальных перевозок.

В подтверждение этого, в начале этого месяца железнодорожные операторы Азербайджана, Грузии и Казахстана достигли соглашения о применении единого долгосрочного тарифа на перевозки по Среднему коридору», — сказал премьер-министр.

Али Асадов подчеркнул, что стороны договорились предпринимать совместные шаги по совершенствованию портовой, железнодорожной и логистической инфраструктуры, устранению существующих непроходимостей, расширению цифровизации и увеличению пропускной способности коридора: «Уверены, что наши совместные усилия будут способствовать полной реализации транспортно-логистического потенциала региона, увеличению товарооборота и инвестиционных потоков, а также укреплению экономических связей на евразийском пространстве».

