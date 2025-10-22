Премьер-министр Грузии рассказал о реализуемых проектах регионального значения

БАКУ /Trend/ - Грузия играет стратегическую роль в соединении Европы и Азии, Востока и Запада.

Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на открытии 5-го Тбилисского форума Шелкового пути, передает Trend.

«Грузия соединяет Черное море с Каспийским, и мы прилагаем все усилия, чтобы полностью реализовать потенциал нашей страны в этом направлении», — сказал Кобахидзе.

Премьер-министр отметил значительный прогресс, достигнутый за последнее десятилетие. «В 2023 году объем транзитных перевозок через нашу страну увеличился на 15 процентов по сравнению с предыдущим годом. Что касается энергетической связи, через Грузию в западном направлении из Каспийского региона транспортируется более 12 миллиардов кубометров природного газа. Эти показатели не только способствуют экономическому росту Грузии, но и укрепляют экономические связи между странами по всему миру», — подчеркнул он.

Кобахидзе также отметил стремление Грузии стать региональным энергетическим и цифровым хабом. «Одним из ключевых проектов является прокладка подводного кабеля в Черном море, который мы реализуем совместно с нашими партнерами. Этот проект еще больше укрепит роль Грузии как транзитного узла», — сказал он.

Премьер-министр подчеркнул приверженность страны региональному развитию и миру. «Мы считаем это жизненно важным для всех наших соседей — для укрепления экономического сотрудничества между Европой и Азией. Грузия является надежным партнером в экономическом сотрудничестве и транзите», — добавил Кобахидзе.

Он также обратил внимание на важность сотрудничества с соседними странами и стратегическими партнерами. «Мы политически и стратегически сотрудничаем с Азербайджаном, Турцией и Арменией, и решительно настроены развивать это сотрудничество. Центральная Азия также является приоритетом, и мы стремимся быть связанными с каждой страной — в сфере торговли, транспорта или других направлений сотрудничества», — отметил премьер.

В заключение он подчеркнул широкую международную вовлеченность Грузии: «У нас активные отношения с Европейским союзом, странами Восточного партнерства, государствами Персидского залива, Турцией, Китаем и Арабскими Эмиратами. Всё это подтверждает значительный потенциал Грузии в укреплении регионального сотрудничества».