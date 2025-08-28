Азербайджан и Уганда обсудили перспективы сотрудничества в энергетической сфере

БАКУ /Trend/ - Обсуждены возможности развития отношений между Азербайджаном и Угандой в области энергетики.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

Согласно информации, переговоры состоялись в рамках встречи заместителя министра энергетики Кямала Аббасова с государственным министром иностранных дел Уганды Джоном Мулимбой, находящимся с визитом в Азербайджане.

На встрече были обсуждены возможности развития отношений между двумя странами, в том числе в области энергетики, подчеркнута важность взаимной поддержки и обмена опытом в направлении укрепления двусторонних связей.

"Была представлена информация о проделанной работе и реализуемых проектах в сферах нефти и газа, электроэнергетики, возобновляемых источников энергии и энергоэффективности в стране. В то же время была затронута тема нефтегазового сектора, горнодобывающей промышленности и гидроэнергетического потенциала Уганды, а также рассмотрены перспективы будущего сотрудничества в этих областях.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес",- отмечается в информации ведомства.

