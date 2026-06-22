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Баку стал одним из важных центров международного акварельного искусства (ФОТО)

Культура Материалы 22 июня 2026 18:00 (UTC +04:00)
Баку стал одним из важных центров международного акварельного искусства (ФОТО)
Фото: Хатаинский центр искусств
Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошёл Международный акварельный фестиваль “Волны Каспия 2026” (Caspian Waves 2026), который запомнился насыщенной программой и масштабным участием художников из разных стран. Основной целью фестиваля стали развитие акварельного искусства, расширение международного культурного сотрудничества и укрепление творческих связей между художниками, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Фестиваль “Caspian Waves 2026” завершился с успехом, представив Баку как один из важных центров международного акварельного искусства.

Фестиваль стартовал в Хатаинском центре искусств торжественной церемонией. Состоялась музыкальная программа, а также прошли художественные перформансы местных и зарубежных художников. Представители разных стран работали в едином творческом пространстве, демонстрируя объединяющую силу акварельного искусства.

Затем в Национальном музее искусств Азербайджана открылась международная выставка. В экспозиции были представлены 165 акварельных работ более чем 80 художников из 30 стран мира.

В мероприятии приняли участие куратор фестиваля и представитель Международного акварельного общества в Азербайджане Самира Искендер, президент Международного акварельного общества Атанур Доган, посол Индии в Азербайджане Абхай Кумар, депутат Милли Меджлиса и председатель Союза художников Нахчыванской Автономной Республики Ульвия Гамзаева, директор Хатаинского центра искусств Захид Авазов. В своих выступлениях они подчеркнули значение фестиваля для международного культурного диалога.

Второй день фестиваля запомнился творческой поездкой в Губинский регион и проведением международного пленэра с участием около 30 местных и зарубежных художников.

Третий день начался с открытого пленэра в историческом центре Баку - Ичеришехер. Художники работали среди архитектурных памятников, передавая атмосферу Старого города в акварельных работах.

В завершение фестиваля в Центре медиа “Хазар” состоялась церемония закрытия и итоговая выставка. Ведущая мероприятия Хадиджа Гамидли поприветствовала гостей. С речами выступили куратор фестиваля Самира Искендер, Атанур Доган, Захид Авазов и другие участники, отметив высокий уровень организации и значимость события. Отдельная благодарность была выражена директору телеканала Xəzər TV Мураду Дадашову за поддержку и предоставленную площадку для проведения церемонии закрытия фестиваля.

В завершение был показан видеоролик, отражающий трёхдневную программу фестиваля.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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Баку стал одним из важных центров международного акварельного искусства (ФОТО)
Баку стал одним из важных центров международного акварельного искусства (ФОТО)
Баку стал одним из важных центров международного акварельного искусства (ФОТО)
Баку стал одним из важных центров международного акварельного искусства (ФОТО)
Баку стал одним из важных центров международного акварельного искусства (ФОТО)
Баку стал одним из важных центров международного акварельного искусства (ФОТО)
Баку стал одним из важных центров международного акварельного искусства (ФОТО)
Баку стал одним из важных центров международного акварельного искусства (ФОТО)
Баку стал одним из важных центров международного акварельного искусства (ФОТО)
Баку стал одним из важных центров международного акварельного искусства (ФОТО)
Баку стал одним из важных центров международного акварельного искусства (ФОТО)
Баку стал одним из важных центров международного акварельного искусства (ФОТО)
Баку стал одним из важных центров международного акварельного искусства (ФОТО)
Баку стал одним из важных центров международного акварельного искусства (ФОТО)
Баку стал одним из важных центров международного акварельного искусства (ФОТО)
Баку стал одним из важных центров международного акварельного искусства (ФОТО)
Баку стал одним из важных центров международного акварельного искусства (ФОТО)
Баку стал одним из важных центров международного акварельного искусства (ФОТО)
Баку стал одним из важных центров международного акварельного искусства (ФОТО)
Баку стал одним из важных центров международного акварельного искусства (ФОТО)
Баку стал одним из важных центров международного акварельного искусства (ФОТО)
Баку стал одним из важных центров международного акварельного искусства (ФОТО)
Баку стал одним из важных центров международного акварельного искусства (ФОТО)
Баку стал одним из важных центров международного акварельного искусства (ФОТО)
Баку стал одним из важных центров международного акварельного искусства (ФОТО)
Баку стал одним из важных центров международного акварельного искусства (ФОТО)
Баку стал одним из важных центров международного акварельного искусства (ФОТО)
Баку стал одним из важных центров международного акварельного искусства (ФОТО)
Баку стал одним из важных центров международного акварельного искусства (ФОТО)
Баку стал одним из важных центров международного акварельного искусства (ФОТО)
Баку стал одним из важных центров международного акварельного искусства (ФОТО)
Баку стал одним из важных центров международного акварельного искусства (ФОТО)
Баку стал одним из важных центров международного акварельного искусства (ФОТО)
Баку стал одним из важных центров международного акварельного искусства (ФОТО)
Баку стал одним из важных центров международного акварельного искусства (ФОТО)
Баку стал одним из важных центров международного акварельного искусства (ФОТО)
Баку стал одним из важных центров международного акварельного искусства (ФОТО)
Баку стал одним из важных центров международного акварельного искусства (ФОТО)
Баку стал одним из важных центров международного акварельного искусства (ФОТО)
Баку стал одним из важных центров международного акварельного искусства (ФОТО)
Баку стал одним из важных центров международного акварельного искусства (ФОТО)
Баку стал одним из важных центров международного акварельного искусства (ФОТО)
Баку стал одним из важных центров международного акварельного искусства (ФОТО)
Баку стал одним из важных центров международного акварельного искусства (ФОТО)
Баку стал одним из важных центров международного акварельного искусства (ФОТО)
Баку стал одним из важных центров международного акварельного искусства (ФОТО)
Баку стал одним из важных центров международного акварельного искусства (ФОТО)
Баку стал одним из важных центров международного акварельного искусства (ФОТО)
Баку стал одним из важных центров международного акварельного искусства (ФОТО)
Баку стал одним из важных центров международного акварельного искусства (ФОТО)
Баку стал одним из важных центров международного акварельного искусства (ФОТО)
Баку стал одним из важных центров международного акварельного искусства (ФОТО)
Баку стал одним из важных центров международного акварельного искусства (ФОТО)
Баку стал одним из важных центров международного акварельного искусства (ФОТО)
Баку стал одним из важных центров международного акварельного искусства (ФОТО)
Баку стал одним из важных центров международного акварельного искусства (ФОТО)
Баку стал одним из важных центров международного акварельного искусства (ФОТО)
Баку стал одним из важных центров международного акварельного искусства (ФОТО)

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