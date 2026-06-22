В Баку раскрыто мошенничество на миллион – он выдавал себя за представителя "высшего общества" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В центре сюжета - Леонидо Папагатто, предприимчивый мошенник, который выдает себя за представителя "высшего общества" и зарабатывает, появляясь в качестве почётного гостя на свадьбах, похоронах и различных мероприятиях. Он произносит тосты и получает гонорары, обеспечивая таким образом свою большую семью. Со временем он создаёт фиктивный благотворительный фонд и всё глубже погружается в цепочку афер, оказываясь в череде комических и абсурдных ситуаций. Однако за этим стоит его главная мотивация - забота о близких…

Бакинский муниципальный театр представил премьеру спектакля “Bir milyonluq fırıldaq” (Мошенничество на миллион), поставленного по пьесе "Моя профессия – сеньор из общества" итальянских драматургов Джулио Скарначчи и Ренцо Тарабуззи.

Показ, прошедший на сцене Азербайджанского государственного академического национального драматического театра, вызвал большой интерес зрителей благодаря своей комедийной и одновременно философской истории. Премьера была посвящена памяти народной артистки, основательницы Бакинского муниципального театра Амалии Панаховой.

Режиссёром постановки выступил театральный и кинорежиссёр Джавид Имамвердиев. Спектакль является первой сценической версией на азербайджанском языке известной итальянской комедии "Моя профессия — синьор из общества". Автором литературного перевода также является Джавид Имамвердиев.

Художник-постановщик - заслуженный деятель культуры Ильхам Аскероглу, музыкальный руководитель - заслуженный деятель культуры Назим Абидов, художник по свету - Тарлан Алекперов, заведующая костюмерным цехом - Лейла Алекперова, дизайнер оформления - Эльнур Эхтирамоглу. В спектакле заняты - Рашад Кесеменли, Зульфия Мамедова, Зульфия Гурбанова, Ульвия Рза, Айнур Аббасова, Эльмеддин Закрли, Исмаил Атакишиев и другие.

Спектакль "Мошенничество на миллион" стал яркой, динамичной и одновременно философской постановкой, которая подарила зрителям вечер смеха и размышлений. Премьера была встречена продолжительными аплодисментами и стала очередным успехом театра.

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