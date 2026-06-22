Римскому зрителю представили художественный фильм о Гаджи Зейналабдине Тагиеве (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Риме, в летнем кинотеатре Casa del Cinema, расположенном в знаменитых садах Виллы Боргезе, состоялся премьерный показ нового полнометражного художественного фильма "Тагиев: Нефть". В мероприятии приняли участие представители культурной и кинематографической среды Италии, члены дипломатического корпуса, представители диаспоры, а также многочисленные любители искусства. Об этом говорится в сообщении Агентства кино Азербайджана (ARKA).

Перед показом создатели фильма напомнили об огромном вкладе выдающегося мецената и просветителя Гаджи Зейналабдина Тагиева в развитие экономики и культуры Азербайджана конца XIX - начала XX века. По словам авторов картины, её главная миссия - познакомить зарубежного зрителя с удивительной судьбой этой знаковой в истории нашей страны личности.

Фильм произведен Baku Media Center и является первой частью многосерийного проекта "Тагиев". Производство картины осуществлено при поддержке Фонда Гейдара Алиева, министерства культуры Азербайджана и Агентства кино Азербайджана.

Генеральный продюсер - Арзу Алиева, продюсер - Орман Алиев. Режиссер картины - Заур Гасымлы, который вместе с Исмаилом Иманом и Асифом Искендерли также вошел в команду сценаристов. Главную роль - мецената Гаджи Зейналабдина Тагиева на экране воплотил народный артист Парвиз Мамедрзаев.

Фильм, отражающий важнейшие исторические и культурные процессы, происходившие в Баку и различных регионах Азербайджана в конце XIX - начале XX века, был с большим интересом встречен римской публикой.

Эта премьера вносит весомый вклад в расширение культурных связей между Азербайджаном и Италией, способствуя сближению двух стран. Проект помогает открыть для международной аудитории наше кинематографическое наследие и знакомит мир с именами выдающихся исторических деятелей Азербайджана. Кроме того, показ стал важным шагом в рамках целенаправленной работы по укреплению культурной дипломатии, продвижению национального искусства на мировой арене и формированию современного культурного имиджа страны в соответствии с Концепцией "Культура Азербайджана - 2040".

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