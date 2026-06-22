Эмин Амруллаев о репетиторстве и подходе к высшему образованию

БАКУ /Trend/ - Отменить или запретить репетиторство невозможно.

Об этом министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев заявил в совместном интервью АМИ Trend, информационному агентству АПА и телеканалу Xəzər TV.

По словам министра, теоретически это сделать можно, но практически это решение, исполнение которого невозможно.

«Я не верю, что запрет репетиторства может принести какие-то положительные результаты с точки зрения обучения и развития. Где я вижу решение в долгосрочной перспективе? На мой взгляд, высшее образование — это лишь следующая ступень образования. Кто хочет, тот должен иметь возможность получить высшее образование. Поступление в вуз не должно быть сложным. У нас вероятность завершения высшего образования превышает 85–90 процентов. То есть, если ты поступил, то, можно сказать, обязательно окончишь вуз. Именно этот 90-процентный показатель должен беспокоить нас больше всего. Получение профессии инженера не должно быть легким процессом. В мире нигде не существует простого пути к тому, чтобы стать хорошим инженером. Чтобы стать одним из лучших в любой профессии, требуется немало труда, требовательности к себе и целеустремленности», — сказал Э. Амруллаев.

Отметим, что интервью будет распространено сегодня в 20:00 АМИ Trend, информационным агентством APA и телеканалом «Хазар ТВ».