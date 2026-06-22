Планируется сокращение численности студентов в Баку - Эмин Амруллаев

БАКУ/ Trend/ - Университеты в Баку переноситься не будут, однако планируется сокращение численности студентов.

Об этом заявил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев в совместном интервью Агентству международной информации Trend, Информационному агентству АПА и телеканалу Xəzər TV.

По словам министра, сегодня примерно две трети студенческого контингента обучаются в Баку и его окрестностях, а одна треть — в высших учебных заведениях, расположенных за пределами Баку. Он отметил, что в последние годы число студентов растет:

"Потому что высшее образование стало более доступным, растут и наши планы по приему. Мы выступаем за то, чтобы больше людей получали высшее образование. В то же время расширяются возможности университетов в регионах. Например, строится новый кампус Мингячевирского государственного университета, недавно начал деятельность Карабахский университет, расширяются возможности Нахчыванского государственного университета и Лянкяранского государственного университета, функционирует Загатальский филиал Азербайджанского государственного экономического университета, реализуются и другие инициативы.

Второй момент заключается в том, что к этому процессу неправильно подходить исключительно с позиции переноса университетов. У нас есть фундаментальные вузы со столетней историей. Вместо их переноса мы должны работать над сокращением численности студенческого контингента и повышением качества образования. Эта работа ведется уже два года".

По словам Эмина Амруллаева, стоимость обучения одного студента в Азербайджане значительно ниже по сравнению с другими странами:

"Если мы хотим подготовить инженера по компьютерной инженерии за две тысячи манатов, то, конечно, для студента это выгодно. Но чем дешевле образование, тем сложнее обеспечить его качество. Полностью разорвать связь между качеством и стоимостью невозможно. Если бы существовал универсальный способ дешевой и высококачественной подготовки кадров, им бы пользовался весь мир. Для повышения качества необходимо увеличивать финансирование. В этом направлении «Группы SABAH» являются одним из важных решений. В то же время, если невозможно повысить стоимость обучения, университеты вынуждены увеличивать число студентов. Тогда возникает обратная пропорциональность между количеством и качеством. Поэтому рост числа студентов во многих вузах может приводить к снижению качества образования.

Цель реформ заключается в повышении качества высшего образования без создания серьезного социального недовольства и без усиления нагрузки на столицу, а также в развитии региональных университетов, чтобы больше студентов обучались в регионах. При этом в регионах возможно предоставлять качественное образование — по некоторым специальностям региональные вузы демонстрируют результаты выше, чем бакинские университеты", - отметил он.

Министр также подчеркнул, что в Азербайджане студенты в среднем достаточно молодого возраста, и родители нередко предпочитают, чтобы дети учились рядом с домом:

"Реальность такова, что молодые люди в возрасте 17–18 и даже 22 лет зачастую принимают решения совместно с родителями. Поэтому стремление учиться рядом с домом остается высоким. Главные задачи - повышение качества, усиление финансирования и такое регулирование приема, при котором больше студентов будет обучаться в регионах, а в Баку - меньше. Однако это не означает, что в регионах не будут открываться новые вузы".

Отметим, что интервью будет транслироваться сегодня в 20:00 в АМИ Trend, Информационном агентстве АПА и на телеканале Xəzər TV.