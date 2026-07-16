Платформа «Единое окно» сократит логистические расходы Азербайджана - Вюсал Гасымлы

БАКУ/ Trend/ - Платформа «Единое окно» сократит логистические расходы Азербайджана и укрепит его конкурентное преимущество.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом заявил исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы на официальной презентации информационной системы «Единое окно» — Цифровой логистической платформы.

«Новая цифровая платформа не только повысит эффективность государственного управления, но и будет способствовать улучшению позиций страны в международных логистических рейтингах и росту конкурентоспособности в транспортно-логистической сфере.

Эта платформа снизит затраты и сэкономит время. В развитых странах логистические расходы составляют около 10% валового внутреннего продукта, в развивающихся странах этот показатель равен 10-20%, а в странах, не имеющих выхода к морю, в некоторых случаях превышает 30%. Сокращение этих расходов укрепит конкурентное преимущество Азербайджана в транспортно-логистической сфере и послужит политике превращения страны в региональный логистический хаб», — сказал он.

По словам В. Гасымлы, платформа обеспечит сбор информации в едином центре и принятие решений в государственном управлении на основе данных.

«Мы собираем данные в один пул, и профильные ведомства используют эту информацию. На основе обработки этих данных принимаются решения. А это очень важный фактор, повышающий эффективность госуправления», — отметил он.

Исполнительный директор добавил, что новая система также позволит Азербайджану улучшить свои позиции в Индексе эффективности логистики Всемирного банка.

«Мы уже создали для этого все условия. В будущем эта платформа внесет вклад в расширение сотрудничества со странами-партнерами по транспортным коридорам Восток-Запад и Север-Юг и позволит Азербайджану занять высокие позиции в Индексе эффективности логистики Всемирного банка», — подчеркнул В.Гасымлы.