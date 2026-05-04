Иранская армия заявила о предотвращении входа эсминцев США в Ормузский пролив

БАКУ /Trend/ - Предотвращен вход эсминцев США в Ормузский пролив.

Trend сообщает об этом со ссылкой на информацию армии Ирана.

В сообщении отмечается, что данный шаг был предпринят после предупреждения сил быстрого реагирования иранской армии.

Добавим, что сегодня Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о создании новой зоны строгого контроля в Ормузском проливе.

Напомним, что из-за отсутствия конкретных результатов по ядерной программе между США и Ираном, с 28 февраля США и Израиль наносили военные авиаудары по Ирану, и с того же дня Иран обстреливал израильские и американские объекты в регионе ракетами и БПЛА. 7 апреля при посредничестве Пакистана между сторонами было достигнуто соглашение о двухнедельном прекращении огня. На переговорах между США и Ираном в Исламабаде 11 апреля соглашения достигнуто не было.

21 апреля Президент США Дональд Трамп объявил о продлении режима прекращения огня до тех пор, пока Иран не представит свое предложение, и переговоры не будут завершены тем или иным образом.