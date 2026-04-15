Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Экономика Материалы 15 апреля 2026 09:07 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 15 апреля

Читайте Trend в

Айтадж Ширалиева
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 15 апреля.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 2,0042 маната, 1 турецкая лира - 0,038 маната, а 100 российских рублей - 2,2428 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 2,0042
AUD 1,2129
BYN 0,5824
AED 0,4628
KRW 0,1154
CZK 0,0823
CNY 0,2494
DKK 0,2682
GEL 0,6312
HKD 0,2169
INR 0,0182
GBP 2,3066
SEK 0,185
CHF 2,176
ILS 0,5639
CAD 1,2342
KWD 5,5026
KZT 0,3572
QAR 0,4663
KGS 0,0194
HUF 0,5511
MDL 0,0992
NOK 0,1801
UZS 0,014
PKR 0,6069
PLN 0,4727
RON 0,3937
RUB 2,2428
RSD 0,0171
SGD 1,3373
SAR 0,453
xdr 2,3372
TRY 0,038
TMT 0,4857
UAH 0,0391
JPY 1,0693
NZD 1,0033
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости