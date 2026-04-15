Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 15 апреля

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 15 апреля.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро к манату составил 2,0042 маната, 1 турецкая лира - 0,038 маната, а 100 российских рублей - 2,2428 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|2,0042
|AUD
|1,2129
|BYN
|0,5824
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1154
|CZK
|0,0823
|CNY
|0,2494
|DKK
|0,2682
|GEL
|0,6312
|HKD
|0,2169
|INR
|0,0182
|GBP
|2,3066
|SEK
|0,185
|CHF
|2,176
|ILS
|0,5639
|CAD
|1,2342
|KWD
|5,5026
|KZT
|0,3572
|QAR
|0,4663
|KGS
|0,0194
|HUF
|0,5511
|MDL
|0,0992
|NOK
|0,1801
|UZS
|0,014
|PKR
|0,6069
|PLN
|0,4727
|RON
|0,3937
|RUB
|2,2428
|RSD
|0,0171
|SGD
|1,3373
|SAR
|0,453
|xdr
|2,3372
|TRY
|0,038
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0391
|JPY
|1,0693
|NZD
|1,0033