Увеличился кредитный портфель банков Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На 28 февраля текущего года кредитный портфель банков Азербайджана увеличился на 0,5% или на 138,8 миллиона манатов и составил 30 миллиардов 118,9 миллиона манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Структура кредитного портфеля следующая: кредиты бизнесу — 53,3% (16, 058 миллиона манатов);

потребительские кредиты — 31,4% (9 467,5 миллиона манатов); ипотечные кредиты — 15,3% (4 593,4 миллиона манатов).

В структуре обязательств банков традиционно преобладает депозитный портфель — 75,2% всех обязательств или 37 290,6 миллиона манатов. Из депозитного портфеля 54,8% (20 425,4 миллиона манатов) составляют депозиты юридических лиц, а 45,2% (16 865,3 миллиона манатов) — депозиты физических лиц (за исключением депозитов физических лиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью).