Fitch подтвердило рейтинги грузинского банка на уровне «B+»

БАКУ/Trend/ - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (IDR) грузинского JSC Terabank (Tera) на уровне "B+", а рейтинг устойчивости (Viability Rating, VR) - на уровне "b+". Прогноз по рейтингам - стабильный.

"Рейтинг IDR банка обусловлен его самостоятельным профилем, отражённым в VR. Рейтинг устойчивости учитывает узкую бизнес-модель банка и высокий уровень долларизации баланса, что частично компенсируется приемлемым качеством активов и прибыльностью.

Сильные экономические условия продолжают поддерживать показатели банковского сектора Грузии, который остаётся устойчивым к политической напряжённости. Приток мигрантов, развитие сектора информационно-коммуникационных технологий и туризма, а также усиление роли страны в транзитной торговле способствовали росту реального ВВП в среднем на 9,5% в 2022–2024 годах. В 2025 году рост составил 7,5%, при этом Fitch ожидает в среднем 5,2% в 2026–2027 годах", - передает агенство.

Отмечается, что Terabank ориентирован на кредитование малых и средних предприятий (МСП), микропредприятий и розничных клиентов: "По состоянию на конец 2025 года доля банка по активам в банковском секторе Грузии составляла 2,1%.

Кредиты МСП и микрокредитование составляли 70% валового кредитного портфеля банка на конец 2025 года. Уровень долларизации кредитов достиг 44%, что сопоставимо со средним показателем по сектору (41%). Рост кредитования составил 17% в 2025 году при среднем по сектору уровне 14%".

Согласно отчету, доля обесцененных кредитов (Stage 3) оставалась относительно стабильной на уровне 4,5% на конец 2025 года (4,0% на конец 2024 года): "Покрытие обесцененных кредитов резервами составило 46% на конец 2025 года (57% на конец 2024 года)".

Подчеркивается, что операционная прибыль банка снизилась до 2,1% от активов, взвешенных по риску, в 2025 году (2,3% в 2024 году) на фоне сокращения чистой процентной маржи до 4,9% (5,1% годом ранее): "Уровень расходов на обесценение кредитов оставался низким - 0,2% в 2025 году против 0,4% в 2024 году".

"Коэффициент достаточности базового капитала первого уровня (CET1) составил 15,4% на конец 2025 года, превысив минимальное регуляторное требование в 13,4%. Доля обесцененных кредитов за вычетом резервов составила 15% капитала CET1.

Основным источником фондирования банка остаются средства клиентов, на которые приходилось 75% обязательств на конец 2025 года. При этом 41% депозитов был номинирован в иностранной валюте. Доля ликвидных активов составила 17% от общего объёма активов, а коэффициент покрытия ликвидности достиг 135%", - сообщает Fitch.