Ашхабад нацелился усилить транзитные коридоры в год председательства в СНГ

БАКУ /Trend/ - Туркменистан представил концепцию своего председательства в Содружестве Независимых Государств (СНГ) на 2026 год, обозначив широкую повестку сотрудничества, в центре которой находятся транспортная связность, развитие торговли, энергетическое взаимодействие и экологические инициативы. Документ задает направление того, как Ашхабад намерен использовать свою роль в региональной организации в течение предстоящего года.

Концепция была впервые представлена 22 января на заседании Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ в Москве, а затем обсуждена 29 января на заседании Совета постоянных полномочных представителей. Документ представил посол Туркменистана Эсен Айдогдыев.

В концепции выделено пять ключевых направлений председательства: укрепление мира и безопасности на основе принципов нейтралитета и дипломатии доверия, развитие экономического сотрудничества и транспортной связности, гуманитарное и культурное взаимодействие, экологическая устойчивость, а также цифровизация и инновации.

Одним из центральных направлений обозначено развитие транспортной инфраструктуры и логистики. Туркменистан намерен содействовать более тесной интеграции транспортных систем стран СНГ и развитию международных транспортных коридоров, в частности маршрутов "Север-Юг" и "Восток-Запад". Особое внимание уделяется потенциалу Каспийского моря как ключевого транзитного узла, соединяющего Центральную Азию, Ближний Восток, Европу и регион Черного моря.

Экологическая повестка также занимает важное место в концепции. Туркменистан предложил провести в 2026 году второй Каспийский экологический форум, посвященный вопросам сохранения биоразнообразия, изменения климата и устойчивого использования природных ресурсов региона.

В рамках инициатив по развитию транспортного сотрудничества Туркменистан также выступил с предложением объявить 2027 год "Годом транспортной связанности СНГ". Саммит глав государств СНГ планируется провести 9 октября 2026 года в Национальной туристической зоне Аваза на побережье Каспийского моря.

Экономическое сотрудничество остается важной составляющей взаимодействия Туркменистана со странами Содружества. Хотя сводная статистика по всей взаимной торговле со странами СНГ ограничена, доступные данные свидетельствуют о постепенном росте региональных экономических связей.

Региональная торговля также постепенно расширяется по мере развития транспортных коридоров и производственных цепочек в Центральной Азии. Так, товарооборот Туркменистана со странами, участвующими в Специальной программе ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), среди которых Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, в 2025 году превысил 2,2 миллиарда долларов США, увеличившись на 15% по сравнению с предыдущим годом. Доля этих стран во внешней торговле Туркменистана выросла примерно до 11%.

Выступая на саммите СНГ в Душанбе в октябре 2025 года, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что Содружество выступает одним из факторов глобальной устойчивости и безопасности.

"Своей целью на период председательства мы видим всемерное содействие укреплению сотрудничества и партнерского взаимодействия государств-участников для максимальной реализации потенциала СНГ, эффективного развития государств Содружества, роста благосостояния и качества жизни их народов", - заявил он.

Туркменская сторона также подчеркивает приоритет инфраструктурного взаимодействия. По словам посла Айдогдыева, Туркменистан намерен уделить особое внимание расширению транспортного, логистического и энергетического взаимодействия, а также более активному использованию потенциала Каспийского региона как связующего звена между Евразией, Центральной Азией и Ближним Востоком.

Укрепление сотрудничества в этих сферах может способствовать решению ряда проблем, с которыми сталкиваются страны СНГ. Многие государства региона по-прежнему зависят от ограниченного числа внешних транзитных маршрутов, что повышает стоимость логистики и делает торговлю уязвимой к геополитическим факторам. Развитие новых транспортных коридоров может способствовать диверсификации маршрутов и повышению устойчивости региональной торговли.

Энергетическое сотрудничество также остается важным направлением. В регионе сохраняется необходимость модернизации энергетической инфраструктуры, а также развития совместных проектов, включая проекты в области возобновляемых источников энергии.

Не менее актуальны экологические вопросы, особенно в Каспийском бассейне, где снижение уровня воды, загрязнение и последствия изменения климата создают угрозы для экосистем и экономической деятельности.

Дополнительный импульс интеграционным процессам могут придать уже существующие региональные проекты. Среди них - Средний коридор, соединяющий Центральную Азию с Европой через Каспий, а также Международный транспортный коридор "Север-Юг", который связывает Евразию со странами Ближнего Востока и Южной Азии.

Конвенция о правовом статусе Каспийского моря формирует рамки для проектов в регионе, создавая условия для сотрудничества в сфере транспорта, энергетики и экологии между прикаспийскими государствами.

В этом контексте председательство Туркменистана в СНГ может стать площадкой для продвижения инфраструктурных и транспортных инициатив, которые выходят за рамки сотрудничества исключительно внутри Содружества. Расширение транспортных коридоров, развитие каспийской логистики и углубление энергетического взаимодействия способны усилить роль региона как важного транзитного пространства между Европой, Ближним Востоком и Азией.

Для Ашхабада это также возможность укрепить собственные позиции в региональной архитектуре сотрудничества. Продвигая проекты в сфере транспорта, энергетики и экологии, Туркменистан стремится закрепить за собой роль одного из ключевых узлов евразийской связности. Насколько успешно эта повестка будет реализована в рамках СНГ, во многом будет зависеть от готовности государств Содружества координировать инфраструктурную и торговую политику в условиях меняющейся геоэкономической среды.