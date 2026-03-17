Fitch оценила влияние конфликта на Ближнем Востоке на банки Турции

БАКУ/Trend/ - Кредитные риски для Турции как суверенного заемщика (BB-/Positive), а также для банковского сектора на фоне конфликта с Ираном остаются ограниченными в базовом сценарии Fitch Ratings, который предполагает краткосрочные перебои.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на агенство.

Как отмечает Fitch, устойчивость обеспечивается в том числе за счет достаточных буферов валютных резервов и приверженности властей жесткой макроэкономической политике.

"Вместе с тем, усиление политического вмешательства в формирование экономической политики или последствия региональной нестабильности могут создать серьезные риски как для государства, так и для банковского сектора, особенно если конфликт затянется или усилится по интенсивности.

Согласно базовому сценарию агентства, конфликт с Ираном и возможное закрытие Ормузского пролива носят краткосрочный характер. Однако сохраняется неопределенность относительно продолжительности кризиса и масштабов перебоев в транзите", - сообщает Fitch.

Согласно информации, Центральный банк Турции (CBRT) фактически повысил процентные ставки на 300 базисных пунктов, переведя ликвидность на овернайт-ставку (40%) с 1 марта, и удерживает основную процентную ставку на уровне 37%, демонстрируя приверженность контролю инфляции: "Мы прогнозируем, что денежно-кредитная политика Турции останется относительно жесткой, с реальной процентной ставкой на уровне 4,5% к концу 2026 года, что поддерживает наш прогноз снижения инфляции до 25% к концу 2026 года. Правительство также вновь активировало временный механизм регулирования цен на топливо, что сдержит рост цен. Мы считаем, что имеется фискальное пространство для покрытия связанных расходов, чему способствует снижение бюджетного дефицита на 2 п.п. ВВП в прошлом году".

Fitch оценивает, что интервенции CBRT по поддержанию стабильности курса лиры относительно доллара США в марте обошлись пока в чуть более 20 миллиардов долларов США, при этом коэффициент долларизации депозитов изменился незначительно: "Чистые резервы иностранной валюты без учёта свопов составляют 57 миллиардов долларов США на 11 марта, что лишь немного ниже уровня на конец 2025 года. Существенное снижение международных резервов может привести к негативным действиям по суверенному рейтингу".

"Более продолжительный период высоких цен на нефть усилил бы инфляционное давление и увеличил дефицит текущего счёта относительно нашего базового сценария до конфликта, поскольку Турция является крупным чистым импортером энергии. Соответствующие кредитные риски усилились бы при увеличении политического вмешательства с целью смягчения политики. Также существует риск прямых последствий конфликта с Ираном или более широкой региональной нестабильности, хотя вероятность того, что они окажут значительное влияние на кредитный профиль, оценивается как низкая", - сообщает агенство.

Отмечается, что двадцать два банка имеют рейтинг «BB-»/Positive, в соответствии с суверенным рейтингом (а иногда и ограниченные им): "Рейтинги определяются сочетанием самостоятельной кредитоспособности банков, поддержки со стороны правительства и поддержки со стороны более высоко оценённых международных материнских компаний, включая семь банков с материнскими компаниями из стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC)".

Подчеркивается, что рейтинги жизнеспособности (Viability Ratings) и рейтинги дефолта эмитента (IDR) турецких банков очень чувствительны к изменениям суверенного рейтинга Турции и Country Ceiling: "Мы не ожидаем изменения готовности GCC-материнских компаний поддерживать свои турецкие дочерние банки из-за стратегической важности рынка. Существует значительный разрыв между IDR материнских банков из GCC и рейтингами Турции и Country Ceiling".

По оценке Fitch, ликвидность и капитальные буферы банковского сектора в целом остаются достаточными для покрытия рисков в базовом сценарии. Валютная ликвидность позволяет обслуживать краткосрочные обязательства, а уровень долларизации депозитов, как ожидается, останется контролируемым.

В краткосрочной перспективе ожидается сдержанный выпуск ценных бумаг на фоне геополитической неопределенности и зависимости от настроений глобальных инвесторов, однако он сохранит оппортунистический характер.

Напомним, что 17 февраля после второго раунда ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном, завершившегося без прогресса, США усилили свое присутствие вблизи Ирана, разместив более 150 самолетов на базах в Европе и на Ближнем Востоке.

26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Ираном и США по ядерной программе Ирана. Встреча рассматривалась как последняя возможность урегулирования ситуации дипломатическим путем. Конкретных соглашений достигнуто не было: Тегеран отказался приостанавливать обогащение урана, демонтировать ядерные объекты и вводить бессрочные ограничения на развитие ядерной программы.

Утром 28 февраля Израиль и США начали воздушные удары по Ирану.

В результате этих ударов погибли: Верховный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи и члены его семьи; начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Абдулрахим Мусави; командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Пакпур; советник Верховного лидера и секретарь Совета обороны Али Шамхани; министр обороны Азиз Насирзаде.

