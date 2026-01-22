В Баку прошёл курс Мобильной тренинговой группы НАТО

БАКУ /Trend/ - В соответствии с «Программой сотрудничества по индивидуальному партнёрству» между министерством обороны Азербайджанской Республики и НАТО на 2026 год, Мобильной тренинговой группой Командования Сухопутных войск НАТО проведён курс на тему «Связь, информационные технологии и кибербезопасность».

Об этом Trend сообщили в минобороны.

Основной целью курса, организованного в Военном институте имени Гейдара Алиева, является повышение теоретических и практических знаний военнослужащих в области связи, информационных технологий и кибербезопасности, повышение квалификации в области применения современных технологических решений, а также обучение участников стандартам и процедурам НАТО в этой области.

В ходе курса мобильной тренинговой группой НАТО были представлены брифинги на темы «Обеспечение связи», «Информационные технологии», «Кибербезопасность» и другие, организованы теоретические и практические занятия.

В заключение участникам были вручены сертификаты.

