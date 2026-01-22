MEDİA выступило с заявлением в связи с фейковой информацией, распространенной от имени Президента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В ряде аккаунтов в социальной сети Facebook было распространено заявление от имени Президента Азербайджанской Республики, созданное с использованием технологии дипфейк (deepfake) и не соответствующее действительности.

Как сообщает Trend, об этом говорится в сообщении Агентства развития медиа (MEDİA).

Отмечается, что данный образец дезинформации, созданный с помощью искусственного интеллекта и направленный на введение общественности в заблуждение, преследует цель завладения персональными данными граждан и нанесения им материального ущерба.

Стоит подчеркнуть, что в последнее время случаи кибермошенничества подобного содержания часто встречаются на платформе Facebook. В связи с этим Агентство призывает компанию Meta - владельца платформы Facebook - принять оперативные меры для удаления вредоносного контента.

"Мы призываем общественность доверять исключительно информации исключительно из официальных источников, а журналистов и общественных активистов - проявлять принципиальность и бдительность в отношении подобных случаев в условиях активного распространения кампаний, основанных на фейковой и ложной информации, а также роста тенденции создания контента с использованием технологий deepfake", - говорится в заявлении.