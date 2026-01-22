Заявления Президента Ильхама Алиева в Давосе широко освещены в международных медиа (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Заявления Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, прозвучавшие на панельном заседании «Определение экономической идентичности Евразии», а также на мероприятии «Завтрак с руководством Азербайджана» в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, получили широкое освещение международной прессы.

Как сообщает Trend, медиа различных европейских стран, России и арабоязычных государств подготовили статьи со ссылкой на выступление Президента Азербайджана на панельном заседании, посвященном «Определению экономической идентичности Евразии». В них особое внимание уделено новым реалиям, сформировавшимся в регионе после завершившейся войны между Арменией и Азербайджаном, а также ориентированному в будущее видению отношений между двумя странами.

Турецкие информационные агентства Anadolu и İhlas, российские газеты и порталы «Коммерсант», «Комсомольская правда», «Ведомости», «Вести», «Газета», информационное агентство ТАСС, а также арабоязычные порталы Lebanon24 и Al Bayader, ссылаясь на выступление Президента Ильхама Алиева, отметили, что Азербайджан и Армения закрыли главу войны. Глава нашего государства отметил, что для лидера страны, которая на протяжении тридцати лет испытывала страдания, решение остановиться в нужный момент было крайне ответственным и важным шагом. Бесконечные войны привели бы лишь к новым страданиям и жертвам. «Тогда война никогда бы не закончилась. Но кто-то должен был остановить это, и сделать это решили мы. Да, это было совместное решение руководства Армении и Азербайджана закрыть эту главу и посмотреть на возможности для установления мира», - подчеркнул Президент Азербайджана.

Отмечается, что в своем выступлении Президент Азербайджана также затронул деятельность международных организаций: «Все наши надежды на международное посредничество полностью рухнули. Совет Безопасности ООН - высший международный орган - принял четыре резолюции, требующие вывода армянских войск с нашей территории. Они остались на бумаге. ОБСЕ и другие международные институты приняли множество резолюций. Ни одна из них так и не была реализована - пока мы сами не взяли ситуацию в свои руки и не сделали это. Мы восстановили справедливость, международное право, наш суверенитет, территориальную целостность, а затем достигли мира».

Глава нашего государства отметил, что сегодня польза мира находит свое отражение в начале сотрудничества. Азербайджан снял все ограничения, связанные с транзитом грузов из Казахстана и России в Армению. Из Азербайджана в Армению были осуществлены поставки нефти.

В статьях особо подчеркивается, что эти шаги между Азербайджаном и Арменией являются важным переломным моментом для укрепления стабильности и сотрудничества в регионе, а их озвучивание в рамках столь авторитетного форума на встрече, посвященной Евразии, имеет важное значение.

Порталы gulfpress.net, inkl.com, indexbox.io и alsaudiapress.com также уделили внимание высказываниям Президента Азербайджана в Давосе по вопросам международного права, энергетической безопасности Европы и геополитических аспектов энергоснабжения. Отмечается, что в период, когда Европа стремится диверсифицировать источники энергопоставок, Азербайджан стремительно превращается в одного из ключевых игроков на энергетических рынках континента. По словам Президента Ильхама Алиева, в настоящее время Азербайджан экспортирует природный газ в 16 государств, включая 10 стран-членов Европейского Союза. Посредством этой разветвленной сети Азербайджан становится одним из ведущих глобальных поставщиков газа по трубопроводам, что является ключевым конкурентным преимуществом на рынке, где безопасная и надежная энергоинфраструктура играет первостепенную роль.

Ряд медиа также уделили внимание заявлениям Президента Азербайджана о будущем азербайджанской нефти, прозвучавшим на мероприятии «Завтрак с руководством Азербайджана». В таких порталах и газетах, как mk.ru, vesti.ru, life.ru, «Комсомольская правда», «Взгляд», в заголовки были вынесены слова Президента Ильхама Алиева о возможности наступления в Азербайджане второго нефтяного бума. Отмечалось, что на фоне роста добычи газа в настоящее время страна сокращает добычу «черного золота». Однако при этом существуют планы по стабилизации и даже увеличению объемов нефтедобычи.

Вместе с тем, Президент Ильхам Алиев особо подчеркнул, что основным приоритетом является диверсификация экономики. Обратив внимание на возрастающую роль «зеленой» энергии, Президент Азербайджана сказал: «К 2032 году мы ожидаем, что в стране будет вырабатываться восемь гигаватт солнечной и ветровой энергии».

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!