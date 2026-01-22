В Азербайджане впервые на Кавказе проведут роботизированную трансплантацию почки

БАКУ /Trend/ - В ближайшее время в Азербайджане впервые в Кавказском регионе планируется проведение операции по трансплантации почки с помощью роботизированной хирургии.

Как сообщает Trend, об этом заявил руководитель Центра хирургии и трансплантации, заместитель директора «Yeni Klinika» Эльдар Ахмедов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в Баку, посвященном первой роботизированной операции в клинике.

По его словам, для проведения операции по пересадке почки, помимо технической базы, ключевое значение имеют опыт специалиста и получение соответствующей лицензии:

«После того как мы найдем опытного специалиста и получим лицензию, операции по пересадке почки будут проводиться и в "Yeni Klinika". Оборудование и техника для этого уже заказаны и ввозятся в страну. Этот процесс займет максимум 2–3 месяца».

Э. Ахмедов отметил, что роботизированная хирургия является очень правильным выбором для операций по трансплантации органов, так как при этом кровопотеря сводится к минимуму, а риски значительно снижаются.

Отметим, что сегодня в «Yeni Klinika» была успешно проведена первая роботизированная хирургическая операция. Это первый подобный опыт в медицинских учреждениях, находящихся в ведении Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).