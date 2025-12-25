ОАЭ стремятся удвоить товарооборот с Туркменистаном: новые перспективы для региона

БАКУ /Trend/ - В последние годы Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) демонстрируют значительную активность в установлении векторов своей внешней политики. Это выражается в диверсификации торговых и внешнеполитических связей, включая расширение своего присутствия в соседних регионах, интенсификацию инвестиционной деятельности в различных секторах, в частности в сферах традиционной и возобновляемой энергетики, цифровизации, строительстве дата-центров и логистике. Как пример, сегодня мировую логистику трудно представить без крупного игрока из Эмиратов - международной логистической компании DP World, которая представлена более чем в 40 странах и обеспечивает 10% мировых контейнерных перевозок.

Одним из регионов, где ОАЭ расширяют свое экономическое присутствие, является Центральная Азия. Согласно недавнему отчету МВФ, доля Центральной Азии во внешней торговле стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC) невелика, но она формируется преимущественно за счет внешнеэкономической деятельности ОАЭ, которые имеют взаимные договоренности с рядом стран региона. В докладе МВФ от 6 декабря под названием «Gulf Cooperation Council (GCC) - Enhancing Resilience to Global Shocks: Economic Prospects and Policy Challenges for the GCC Countries» подчеркивается, что совершенствование логистики, управления и упрощение процедур торговли может значительно способствовать дальнейшему расширению межрегиональной торговли.

В этом контексте недавнее заявление посла ОАЭ в Туркменистане Ахмета Аль-Хай Хамад Аль-Хаммели о намерении удвоить товарооборот между двумя странами в ближайшие годы соответствовало ожиданиям заинтересованных сторон в регионе. Заявление прозвучало на фоне уже заметного ускорения экономических связей между двумя странами и отражает более широкий сдвиг в характере взаимодействия Ашхабада и Абу-Даби.

По итогам 2024 года ненефтяной товарооборот между ОАЭ и Туркменистаном достиг порядка $1,76 миллиарда, что на 75% больше, чем годом ранее. Эти показатели позволяют говорить не о декларативных намерениях, а о процессе, который уже находится в активной фазе. В 2025 году ОАЭ вошли в тройку крупнейших торговых партнеров Туркменистана, что указывает на качественное изменение торговой географии Ашхабада.

Существенную роль в этом росте сыграло расширение присутствия эмиратского бизнеса в энергетическом секторе Туркменистана. В 2024-2025 годах государственная нефтяная компания ОАЭ ADNOC и ее международное инвестиционное подразделение, XRG, оформили выход на туркменский рынок. В частности, показателен пример покупки последним в 2025 году 38%-ной доли в крупном газовом месторождении «Блок I» в туркменском секторе Каспийского моря, запасы которого составляют 7 триллионов кубических метров газа, а ежедневная добыча на месторождении достигает 400 миллионов кубических метров газа. Эти договоренности носят стратегический характер и закладывают основу не только для увеличения объемов торговли, но и для устойчивого инвестиционного присутствия ОАЭ в ключевой отрасли туркменской экономики.

В данном контексте показательно заявление Президента Сердара Бердымухамедова на проведенном в ОАЭ в 2023 году Международном форуме по привлечению иностранных инвестиций в экономику Туркменистана: «Мы придаем особое значение зарубежным инвестициям. Одной из главных задач также выступает освоение за счет иностранного капитала лицензированных блоков туркменского участка Каспия на основе Соглашения о разделе продукции».

При этом в официальной риторике эмиратской стороны акцент делается именно на ненефтяной торговле. Такой подход соответствует курсу ОАЭ на диверсификацию внешнеэкономических связей и снижение зависимости от углеводородного сектора. Для Туркменистана этот акцент также важен: Ашхабад последовательно декларирует стремление расширять спектр экспортируемой продукции и привлекать иностранные инвестиции в обрабатывающую промышленность, инфраструктуру и сопутствующие отрасли.

Помимо энергетики, заметное развитие получает сотрудничество в транспортно-логистической сфере. Подписание меморандума о взаимопонимании между Etihad Rail и железнодорожным агентством “Turkmendemiryollary” при министерстве связи Туркменистана отражает интерес сторон к формированию транзитных маршрутов, связывающих Центральную Азию с портовой инфраструктурой Персидского залива. В условиях перестройки глобальных цепочек поставок такие проекты способны в перспективе повлиять на структуру двусторонней торговли и увеличить долю продукции с более высокой добавленной стоимостью.

Параллельно укрепляется институциональная основа сотрудничества. В Ашхабаде открыт офис ADNOC, активизировались контакты между торгово-промышленными палатами, регулярно проводятся бизнес-форумы и деловые встречи. Это свидетельствует о переходе от политических договоренностей к более прикладному формату взаимодействия, ориентированному на конкретные коммерческие проекты и инвестиционные решения.

Для ОАЭ сотрудничество с Туркменистаном укладывается в стратегию расширения экономического присутствия в Центральной Азии - регионе, который рассматривается как источник энергоресурсов и важное транзитное пространство между Востоком и Западом. Для Ашхабада партнерство с Абу-Даби означает доступ к капиталу, технологиям и управленческим компетенциям, а также выход на рынки Ближнего Востока.

В этом контексте заявление посла Аль-Хаммели фиксирует уже сложившийся тренд: торгово-экономическое взаимодействие становится одним из ключевых элементов двусторонних отношений. Текущие проекты в энергетике, инфраструктуре и логистике обеспечат реализацию цели удвоения товарооборота, закрепляя системное экономическое партнерство между ОАЭ и Туркменистаном.