Азербайджан нацелен на реализацию совместных проектов с Иорданией в сфере фармацевтики

БАКУ /Trend/ - Развитие фармацевтической промышленности является одним из приоритетов правительства Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом сказал журналистам министр финансов Азербайджанской Республики Сахиль Бабаев после завершения IV заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству между правительством Азербайджанской Республики и правительством Иорданского Хашимитского Королевства в Баку.

"Эта сфера достаточно развита в Иордании. Обсуждалась реализация совместных проектов с Иорданией по развитию фармацевтической промышленности. Развитие фармацевтической промышленности является одним из приоритетов правительства Азербайджана. В этой связи реализуется ряд мер. Иордания имеет большое производство в области фармацевтики. Иордания также заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере производства. Будут проведены обсуждения с участием соответствующих компаний и учреждений с определением шагов в этой сфере", - сказал он.

